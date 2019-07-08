Новая неделя начинается с умеренного негатива, который вроде бы ничего нового нам не принес, но все равно занозой сидит в мозгах участников рынка и ноет незаживающей ранкой. Собственно, по сравнению с пятницей ничего не изменилось. Но чем больше проходит времени, тем меньше энтузиазма в глазах инвесторов и по поводу заключения американо-китайской торговой сделки и (о, ужас!) по поводу возможности снижения процентной ставки. Точнее, участники рынка по-прежнему на 100% уверены, что ставку снизят. Но все же качественное изменение произошло даже в этом вопросе. Если на прошлой неделе более четверти всех участников считали, что ФРС может снизить ставку даже на 0,5%, то теперь таких оптимистов осталось лишь 3%.

Вообще пятничные данные по занятости окатили участников рынка ушатом холодной воды. И многие сейчас просто стоят и «отряхиваются», ничего не понимая. Поэтому сегодня на всякий случай, рынок стоит в небольшом минусе и занял выжидательную позицию. И это, наверное, правильно, поскольку текущая неделя может принести много дополнительной информации и пищи для размышления. В среду и четверг «весь вечер на арене» будет Председатель ФРС Джером Пауэлл, который будет выступать и отвечать на вопросы перед объединенной комиссией в Конгрессе США. А еще если к этому добавить публикацию «минуток» — протоколов с последнего заседания FOMC ФРС США, то можно быть уверенными, что мы получим много дополнительной информации о ближайших планах ФРС и возможно эти планы пойдут в разрез с таким единодушным в настоящее время мнением рынка о вероятности снижения ставки.

Ну и кроме всего прочего фактически на этой неделе стартует новый сезон отчетности. Хотя основные события начнутся со следующей недели, когда начнет публиковаться отчетность крупнейших банков, но уже в этот четверг появится очень даже знаковая и вызывающая несомненный интерес отчетность от одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков — компании Delta Air Lines (DAL). Так что несмотря на разгар лета, расслабиться точно не получится. Самое интересное только начинается.

И поэтому сегодня наверное нас ожидает самый спокойный день на этой неделе — нет ни выходящих макроэкономических данных, ни выступлений членов ФРС, ни других каких-либо важных политико-экономических событий. И итоги сегодняшних торгов будут определяться прежде всего общим настроем участников рынка. Пока, как уже было сказано выше, это самое настроение умеренно минорное. Но 2-3 десятых процента в минусе могут легко и просто превратиться в такой же плюс. А этого, между прочим, будет вполне достаточно, чтобы все же попытаться покорить заветные 3000 пунктов по индекс S&P500. Так что нацеленность на рекорд еще никто не отменял. И ведь никто не знает, будут ли еще шансы покорить заветную вершину в самом ближайшем будущем?