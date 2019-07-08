Акции ВТБ набрались сил
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ВТБ (+3,39%) и акции Распадской (+1,86%). лидерах падения были бумаги МТС (-5,33%) и РусГидро (-4,33%), которые снизились ввиду дивидендных отсечек.
Акции ВТБ в рамках восстановления с минимумов мая поднялись к пикам с августа прошлого года. ADX недельного графика указывает на сильный восходящий тренд, но бумаги при этом расположены за гранью верхней полосы Боллинджера, что указывает на некоторую перекупленность. На данный момент имеет смысл сохранение “длинных” позиций, а их наращивание станет актуальным при закреплении выше сопротивления 4,30 коп с перспективой движения в район 4,45 коп. Отскок от сопротивления может спровоцировать коррекцию в район 4-4,15 коп.
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