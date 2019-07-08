ФРС будет менее агрессивна в смягчении монетарной политики, чем ожидает рынок
Глобальные рынки на минувшей неделе росли. Американский рынок взял новые максимумы. Отчасти такая динамика отражает как минимум временное затишье в торговых разногласиях между США и Китаем, стороны продолжают вести переговоры и двигаться в сторону заключения соглашения, отчасти – в целом мягкую политику крупнейших центробанков.
На минувшей неделе была опубликована статистика по рынку труда в США. Провальные майские данные были в целом отыграны более сильными июньскими показателями. Так, по данным ADP, рост занятости вне с/х сектора составил 102 тыс. после 41 тыс. в мае, по данным минтруда, 224 тыс. против ожидаемых 160 тыс. и 72 тыс. в мае. Безработица незначительно прибавила – 3,7% против 3,6% месяцем ранее. Темпы роста среднего почасового заработка остались на уровне 3,1% г/г.
Статистика говорит о том, что ситуация на рынке труда остается благоприятной, что снижает вероятность резкого снижения ставок ФРС в течение этого года. На текущий момент, согласно ожиданиям инвесторов, вероятность снижения ставки на 25 б.п. на июльском заседании оценивается в 97,5%.
На предстоящей неделе будет опубликован протокол предыдущего заседания американского регулятора, который будет важен с точки зрения оценки ситуации в экономике. Кроме того, Пауэлл будет выступать перед конгрессом с докладом о монетарной политике, и не исключено, что прозвучат заявления, которые помогут инвесторам сориентироваться относительно планов регулятора.
Мы полагаем, что ФРС будет менее агрессивна в смягчении монетарной политики, чем ожидает рынок, особенно если исходить из логики, что регулятор при принятии решений опирается прежде всего на выходящую макростатистику. Не исключено, что в июле ставки будут сохранены неизменными и снижены на одном из последующих заседаний, например на сентябрьском.
На прошлой неделе стало известно о том, что нынешний глава МВФ Кристин Лагард номинирована занять пост следующего главы ЕЦБ. Согласно ожиданиям инвесторов, в части монетарной политики еврозону не ожидают значительные изменения, т.к. Лагард является сторонницей мягкой монетарной политики. Важно также и то, что она может серьезно активизировать работу с национальными правительствами относительно фискального стимулирования, что может оказать существенную поддержку экономике еврозоны.
Российский рынок также взял очередной максимум. Нефть стабилизировалась у отметки 64 долл. за баррель Brent, рубль незначительно ослаб на прошлой неделе, при этом с начала года валюта укрепилась примерно на 8,5%.
Минфин объявил о том, что ежедневный объем покупки иностранной валюты с 5 июля по 6 августа 2019 года составит в эквиваленте 10 млрд рублей.
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