Несмотря на пролонгацию квот добычи нефти странами ОПЕК+ до конца марта 2020, цены на нефть продолжили снижение. Ожидания более слабого экономического роста понижают прогнозы по спросу на нефть, что может привести к профициту предложения на рынке. Решение по продлению сделки было принято единогласно всеми участниками встречи в Вене. Еще на саммите G20 становилось ясно, что сопротивления в принятии решения не будет, особенно после встречи президента России и короля Саудовской Аравии. Поэтому для рынка факт продления не стал сюрпризом.

Инвесторов на данный момент беспокоит рост производства сланцевых производителей, что может сказаться на сделке ОПЕК+, если потеря рыночной доли может стать болезненной для ключевых партнеров сделки.

Ситуация в Персидском заливе накаляется из-за инцидента с иранским танкером, который был остановлен Британией по пути в Сирию. В ответ иранские ВМС остановили британское танкер, который двигался из Сингапура в Саудовскую Аравию. США вместе с Британией таким образом стараются снизить экспорт иранской нефти до нуля. Но угроза военного столкновения растет, что несет риск срыва поставок.

Торговые переговоры США и Китая на саммите G20 превзошли ожидания, однако цены большинства промышленных металлов снизились на неделе. Китайская сталь растет в цене за счет мер правительства по поддержанию строительства. Цена меди упала на 3% из-за роста запаса металла на Лондонской бирже.

Немецкие автопроизводители озаботились поиском новых поставщиков электрических батарей, так как рынок электромобилей растет быстрыми темпами. Никель и литий могут стать привлекательными металлами на долгосрочную перспективу.

Драгоценные металлы показывали на неделю хорошую динамику, но вышедшие сильные данные по занятости в США укрепили доллар и привели к коррекции на рынке металлов. Ожидания, что ФРС в этом году понизит ставку, могут привести к росту спроса на драгоценные металлы. Опасения для цены на золото вызывают рост импортных пошлин на этот драгметалл в Индии с 10 до 12,5%. Мы все же полагаем, что золото имеет высокий потенциал роста. Серебро выглядит привлекательным активом, также оптимистично смотрим на платину.

Рубль завершил полугодие лидером роста среди развивающихся стран благодаря ОФЗ, рынку нефти и понижению ставки ЦБ РФ. Золотовалютные резервы России растут, что делает экономику более устойчивой к внешним шокам.