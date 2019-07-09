Американские биржевые площадки в понедельник закрылись на отрицательной территории. Рынки продолжают оценивать перспективы снижения процентной ставки в июле.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.48%, закрывшись на отметке 2975.95 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0.43%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0.77%. Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 1.3%, продемонстрировав самое большое падение за более чем шесть недель. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на один базисный пункт, до 2,05%.

Накаляющаяся ситуация вокруг Ирана, власти которого объявили, что исламская республика приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%, привела к очередному витку санкционного давления на Тегеран со стороны Вашингтона и способствовала росту цены фьючерсного контракта Brent к уровню $65 за баррель.

По сообщению агентства Bloomberg, к текущему моменту из-за санкций со стороны Соединенных Штатов добыча нефти в Иране упала до минимума за последние 33 года, что вкупе со снижением добычи нефти странами ОПЕК до нового пятилетнего минимума может создать спекулятивный повод для повышения нефтяных котировок к рубежу $66.

Сегодня рынки традиционно будут ждать еженедельной статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения цены фьючерсного контракта Brent в первой половине торгов в среду. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ждут снижения запасов сырой нефти на 2 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.45%, закрывшись на отметке 2822,55 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2810 и 2790 п. Сопротивление находится на уровне 2850 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 136500 и 135000 п. Сопротивление — 139000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,69, прибавив 0.17% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63.40 и 63.20. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64.20.

После спекулятивного притока иностранного капитала на отечественные фондовые и долговые площадки в июне, в первой декаде июля негативное влияние на курс национальной валюты стали оказывать такие факторы, как постепенная фиксация прибыли на российском рынке акций и конвертация нерезидентами дивидендных выплат, которые по итогам 2018 года составляют порядка 2 трлн. руб. Однако текущую тенденцию я бы не стал рассматривать как устойчивый долгосрочный тренд, так как вероятное снижение ставки ФРС США в конце месяца может привести к потере позиций американской валюты на глобальном рынке, что окажет поддержку валютному сектору еmerging мarkets, включая российский рубль.