Тенденция к ослаблению российской валюты, наблюдаемая большую часть прошлой недели, в начале недели текущей пока не получила своего продолжения. Пара доллар/рубль вернулась ближе к отметке в 63,50 руб/долл.

Российский рубль по-прежнему в явных лидерах роста с начала года (+9,5%), но основная масса факторов, поддерживающих российскую валюту исчерпала себя. Укрепление рубля в последние месяцы было обусловлено общей дешевизной рубля в конце прошлого года, улучшению настроений на глобальных рынках, сезонно сильному счету текущих операций, увеличению лимитов (в моменте даже отказов от них) на аукционах по размещению ОФЗ. К текущему моменту сезонность текущего счета начинает играть уже против рубля (объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать приток валюты по текущему счету), Минфин на последних аукционах по размещению ОФЗ устанавливает сравнительно небольшие лимиты, какой-либо масштабной недооценки рубля по фундаментальным моделям не наблюдается.

В этих условиях ощутимым фактором поддержки рубля, на наш взгляд, может стать только общий интерес глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, но пока этого мы не наблюдаем. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) продолжает находиться вблизи 1640-1650 пунктов, и попытки роста выше этой зоны, наблюдаемые в начале месяца, пока не увенчались успехом. Среднесрочно для всей группы валют EM большое значение, разумеется, будут иметь заседания ведущих центральных банков (в первую очередь ФРС и ЕЦБ) в конце месяца.

В краткосрочной перспективе диапазон в 63-64 руб/долл. в паре доллар/рубль видится обоснованным.