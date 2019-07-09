Российские индексы в понедельник показали разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи завершал сессию в минусе, а РТС на конец торговой сессии был в символическом плюсе на фоне укрепившегося доллара против рубля. Объемы торгов были на среднем для последних недель уровне.

Слабая динамика при этом была зафиксирована на большинстве мировых фондовых площадок. Причем под давлением были как развитые, так и развивающиеся рынки. При таком фоне закрытие российского рынка выглядит весьма неплохим.

Более того, соотношение индексов РТС и MSCI Emerging Markets (развивающиеся рынки) поднялось до максимальных значений за последние 2,5 года. То есть наш РТС продолжает выглядеть увереннее своих ближайших коллег.

Что касается рублевого индекса МосБиржи, то его просадка на 0,45% полностью объясняется дивидендными гэпами в Лукойле, МТС и Русгидро. Без дивидендного фактора снижения в понедельник вообще бы не было.

Среди ликвидных фишек опережающую динамику на старте недели показали акции ВТБ (+2,9%), Магнита (+2,7%). По ВТБ в качестве ближайшей целевой зоны сопротивления выделяется район 0,044-0,045 руб. То есть потенциал для продолжения импульса еще в пределах 5,5%. При стабильном фоне бумаги вполне могут показать подобный рост в ближайшие 1-3 недели.

По Магниту вчера появился четкий технический сигнал на покупку. Преодоление уровня 3900 руб. открывает дорогу наверх в сторону 4300-4400 руб. Если сегодня на старте дня не произойдет резкого разворота вниз, то появится неплохой момент для открытия лонга. Условие отмены сценария роста – повторный спуск и закрепление ниже 3750 руб.

Благоприятная картина складывается в акциях Интер РАО, потерявших накануне около 2%. В случае с этим инструментом может быть интересен ступенчатый набор длинных позиций в диапазоне 4,3-4,55 руб. На мой взгляд, возобновление фазы роста может произойти из любой точки этого коридора.

Американские фондовые площадки тем временем показывают умеренное снижение. Индекс широкого рынка S&P 500 в понедельник потерял около 0,5%. Инвесторы оценивают возможности смягчения политики ФРС после сильных пятничных данных с рынка труда. В этом плане будет важным выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в эту среду в Сенате. Также для оценки перспектив монетарной политики ФРС, смотрим на макростатистику. В США на неделе будут опубликованы данные по инфляции потребителей и производителей, четверг и пятница соответственно.

Пока ожидания по снижению ставок ФРС и достижению договоренности между США и Китаем поддерживают американский рынок акций. Однако риски все еще присутствуют. Вашингтон и Пекин могут быть далеки от полномасштабной сделки, а мировая экономика демонстрирует признаки замедления. Для индекса S&P 500 в качестве мощного сопротивления выделяется область 3030-3050 п., до которой сейчас около 2%. Не исключаем тестирование этих рубежей, но о более серьезном росте без формирования полноценного коррекционного движения говорить пока не приходится.

По индексу МосБиржи в следующие 1-3 недели возможен технический откат в сторону ближайшей поддержки, расположенной около 2710 п. Дальнейший подъем под вопросом, так как к середине июля из рынка выйдут дивиденды тяжеловесных компаний. Только лишь выплаты Газпрома будут стоить индексу МосБиржи около 25-28 пунктов.

Что касается чуть более отдаленного горизонта, например до конца августа, то при спокойном фоне вновь может появиться повышенный спрос на российские активы из-за реинвестирования части полученных дивидендов обратно в рынок и умеренного ослабления рубля.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 падают на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,39%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и дивидендных отсечек можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет несущественно ниже уровня закрытия понедельника, в пределах —0,20%.