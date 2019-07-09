Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после разнонаправленных изменений накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов на 0,4-0,8%, так как инвесторы продолжили отыгрывать идею менее агрессивного сокращения процентных ставок ФРС в этом месяце. На данный момент базовым сценарием является уменьшение ставки на 25 базисных пунктов. На этой неделе инвесторы могут получить дополнительные сигналы от статистики, выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и протоколов заседания центробанка.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,3%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, прибавил около 0,1%. На биржах Китая индексы падают примерно на 0,5%, несмотря на перспективу возобновления телефонных переговоров с США по торговому вопросу на этой неделе. На рынке сохраняются коррекционные настроения.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном плюсе накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл (для Brent) и 55,50 долл (для WTI), но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл и 60 долл соответственно. Инвесторы ждут сигналов, позволящих оценить потенциальный спрос на нефть, которыми могут стать ежемесячные отчеты крупнейших отраслевых организаций, ход торговых переговоров США и Китая, а также перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника без единой динамики, но отступили от поддержек 2810 и 1390 пунктов соответственно. Их преодоление откроет дорогу к движению в район средних полос Боллинджера дневных графиков (2780 и 1375 пунктов), падение ниже которых, в свою очередь, укажет на риски более масштабного нисходящего движения.

Рубль тем временем укрепился к доллару и евро, отвоевав часть утерянных в конце прошлой недели позиций. Пара доллар/рубль при этом осталась выше поддержки 63,65 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о возможности роста в район 65 руб. Ближайшим сопротивлением для пары является уровень 64,15 руб. Пара евро/рубль остается ниже сопротивления 72 руб, пробой которого откроет перспективы движения к 73 руб. Рубль в последние дни показывает краткосрочную слабость, поэтому нельзя исключать негативного для “быков” сценария.

Утром российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под давлением умеренно негативного внешнего фона и, вероятнее всего, выйдут в небольшой минус. Коррекция на мировых площадках, однако, пока носит умеренный характер, поэтому переживать “быкам” особенно не о чем. Внести коррективы в общий настрой может выступление главы ФРС – денежно-кредитная политика американского регулятора сейчас находится в центре внимания всего мира.