Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2815 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п.

После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона не настолько негативно, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать вечерняя публикация месячной статистики по количеству отрытых вакансий на рынке труда в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.45%) и РТС (+0.06%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи не сумел нивелировать свою существенную утреннюю просадку. Вместе с тем, долларовый индекс РТС закрыл свой утренний разрыв на фоне внутридневного укрепления курса рубля.

Добавим, что достаточно слабое закрытие индекса МосБиржи соответствовало вчерашнему ухудшению настроений на рынках акций в Азии, Европе и в США. Свою негативную роль сыграли и дивидендные разрывы в ряде российских бумаг. Несмотря на то, что индекс МосБиржи отступил от недавнего исторического максимума, среднесрочная техническая картина в нем все еще остается позитивной.

Среди значимых внешних событий стоит отметить лишь вышедшее в воскресенье сообщение о том, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренного в «ядерной сделке» уровня в 3.67%. В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео пообещал Тегерану введение новых санкций и обеспечение его полной изоляции. Указанный сюжет остается потенциально «взрывоопасным» для ситуации в нефтеносном Ближневосточном регионе.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 20.6 п. или около 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Минувший день оказался небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому участники локальных торгов были вынуждены отыгрывать технические моменты в отдельных бумагах и события предыдущих дней.

Ожидаемо слабее рынка торговались бумаги, в которых состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2: Лукойл (LKOH RM, —1.88%), МТС (MTSS RM, —5.74%), Русгидро (HYDR RM, —4.79%), ЧТПЗ (CHEP RM, —3.92%), Алроса-Нюрба (ALNU RM, —9.45%).

В акциях Газпром (GAZP RM, —0.95%) продолжает развиваться коррекционный технический откат от недавно обновленного одиннадцатилетнего максимума. Эти бумаги начали разгружать свою явную среднесрочную перекупленность на фоне недавних новостей по поводу возможной заморозки дивидендов «Газпрома» от Nord Stream в размере $145 млн в связи с судебной тяжбой.

Между тем, приближается дата дивидендной отсечки в указанных бумагах. Годовые выплаты акционерам по ним составят 16.61 руб., или порядка 6.7% от текущей стоимости. Они будут в последний день торговаться с годовыми дивидендами на Московской бирже 16 июля.

Существенно слабее рынка также закрылись многие ликвидные представители сектора электроэнергетики: Россети-ао (RSTI RM, —4.21%), Россети-ап (RSTIP RM, —4.26%), ОГК-2 (OGKB RM, —2.30%), ТГК-1 (TGKA RM, —4.39%), ИнтерРао (IRAO RM, —1.95%). Как мы видим, в указанных бумагах продолжается фиксация среднесрочной прибыли. Тем не менее, индекс электроэнергетики MOEXEU все еще сохраняет лидерство среди других отраслевых индексов на Московской бирже. С начала текущего года он повысился на 21.7%.

В акциях ВТБ (VTBR RM, +2.89%) продолжает развиваться среднесрочный восходящий тренд с ближайшей технической целью 0.045 руб. Среднесрочную поддержку указанным бумагам оказывают ожидания увеличения объема дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2019-2022 годов. Свежим информационным поводом, оживившим интерес к ним, стало сообщение о том, что Группа ВТБ увеличила свою долю в ГК ПИК (PIKK RM, —0.98%) с 7.57% до 23.05%. Кредитная организация рассчитывает на дальнейшее увеличение стоимости принадлежащего ей пакета акций девелоперской компании.

Заметно лучше рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, +2.67%), МосБиржа (MOEX RM, +1.18%), НЛМК (NLMK RM, +1.08%), Северсталь (CHMF RM, +1.35%), АФК Система (AFKS RM, +1.94%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США заметно понизились в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото потерли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.6%. Японский Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.