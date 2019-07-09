Позволит ли смягчение монетарной политики нейтрализовать слабую экономическую статистику

Несмотря на рекордно высокий рост индексов акций в США на прошлой неделе, Wall Street по-прежнему с осторожностью смотрит на ситуацию, и это настроение распространилось на все другие рынки и классы активов – падение доходностей по бондам указывает на то, что инвесторы пребывают в нерешительности в отношении того, какие активы заслуживают внимание.

Назначения в центробанках США и ЕС

Эта неделя должна показать, демонстрирует ли непрерывно снижающиеся доходности глобальных облигаций некоторые признаки ослабления на фоне намеков мировых центробанков на перспективы понижения ставок. Кристин Лагард назначена на пост главы ЕЦБ; кроме того, в США Д. Трамп объявил о новых кандидатурах в совет управляющих ФРС, которые выступают за более низкие ставки.

Американо-китайская торговая война в разгаре. Рынок становится более осторожен

Тем не менее, американо-китайская торговая война, после некоторой паузы, вновь возобновилась – Китай требует отмены пошлин в качестве предварительного условия торговой сделки. Большинство инвесторов осторожны в отношении своих прогнозов по поводу того, куда могут завести переговоры, однако статистика из Китая, которая будет опубликована на этой неделе, покажет, насколько американо-китайская торговая война оказывает влияние на экономику страны в данный момент.

Дополнительные факторы, которые могут повлиять на рынок на этой неделе

Геополитические риски нарастают, и особенно вокруг Ирана. Иранские власти приняли решение нарастить производство обогащенного урана, превысив лимит, установленный договором с ведущими мировыми державами, в 3,67% раза. Это происходит на фоне напряженности с Великобританией, которая на прошлой неделе задержала иранский танкер у берегов Гибралтара. Сейчас напряженность между Ираном и США сильно не влияет на рынки, но ситуация изменится в случае появления любых признаков эскалации конфликта

Отсутствие явных катализаторов на этой неделе на фоне неспокойной ситуации в мире

На этой неделе российский рынок акций будет находиться под влиянием неспокойной обстановки в мире, так как общее настроение ухудшается на фоне неопределенности по поводу перспектив глобального роста и геополитических рисков. На этом фоне российские инвесторы, скорее всего, будут уходить в защитные активы и предпочтут акции компаний нефтегазового сектора, в том числе бумаги OGZD и LKOD. Мы также хотели бы выделить акции VTBR в финансовом секторе. Акции золотодобывающих компаний вновь привлекут внимание тех инвесторов, которые будут уходить в “тихие гавани”. Бумаги компаний циклических отраслей, в частности сталелитейного сектора по-прежнему привлекательны для покупки.

Данные по ненефтяному экспорту – в центре внимания российского рынка на этой неделе

На этой неделе будут опубликованы данные по платежному балансу России за 2К19; мы ожидаем, что профицит текущего счета составит $24 млрд; это ниже $33 млрд в 1К19, так как в мае профицит текущего счета в мае оказался очень слабым. Фактором для наблюдения инвесторов являются данные по ненефтяному экспорту, которые в 1К19 не изменились.

Помесячная статистка из Китая, вероятно, будет отражать дальнейшую слабость показателей на фоне продолжающегося торгового противостояния

На этой неделе выйдет китайская статистика – данные по инвестициям, цифры по кредитованию, обороту розничной торговли и данные торгового баланса. Последний показатель может показать улучшение профицита просто на фоне более сильного снижения импорта, на что указывает другой ведущий индикатор — экспорт Южной Кореи. В целом как импорт, так и экспорт должны снизиться, указывая на то давление, которое оказывает на внешнеторговый сектор затянувшаяся торговая война.

Цены на нефть опустились на 3,5% на прошлой неделе, несмотря на продление срока по сокращению добычи странами OPEC+… В июне добыча нефти странами OPEC опустилась до нового пятилетнего минимума, так как рост поставок Саудовской Аравией не смог нейтрализовать снижение добычи в Иране и Венесуэле на фоне санкций США и других перебоев внутри группы. 14 стран-членов OPEC в прошлом месяце произвело в общей сложности 29,60 млн барр. в сутки, что на 170,000 тыс. барр. в сутки меньше в сравнении с пересмотренной цифрой за май и является самым низким показателем с 2014 г., по данным Reuters. Несмотря на снижение поставок, цены на нефть опустились с шестимесячного максимума $75 за барр. в апреле до менее чем $65 в минувшую пятницу на фоне опасений по поводу замедления экономического роста. Решение OPEC+ на прошлой неделе продлить срок по сокращению добычи ни к чему не привело. На прошлой неделе цена Brent снизилась на 3,5% до $64,23/барр. на закрытии рынка.

… так как динамику цен определяют спрос и перспективы мирового экономического роста. “Целая серия слабой статистики из США, Китая и Европы вызвала новые опасения по поводу перспектив спроса. OPEC+ в декабре прошлого года договорились сократить поставки нефти на 1,2 млн барр. в сутки с 1 января этого года. В то же время США вновь ввели санкции против Ирана в ноябре прошлого года после того как Д. Трамп сообщил о выходе из ядерной сделки с Тегераном, подписанной в 2015 г. Нацелившись на сведения продажи нефти Ираном до нулевого уровня, Вашингтон в прошлом месяце вновь ввел санкции против импортеров иранской нефти. Экспорт иранской нефти снизился менее чем до 300,000 тыс. барр. в сутки с более чем 2,5 млн барр. в сутки в апреле прошлого года. В Венесуэле поставки нефти немного снизились в июне на фоне санкций США против государственной нефтяной компании PDVSA. В принципе США оказали большее влияние на мировые поставки нефти, чем сокращение добычи странами OPEC+. С другой стороны, американо-китайская торговая война омрачает перспективы мирового экономического роста и спроса на нефть. Таким образом, сейчас направление ценам на нефть начинает задавать спрос; именно поэтому глобальная макроэкономическая статистика, и особенно из Китая, может стать главным фактором, определяющим динамику цены на нефть на этой неделе.

Корпоративные события

Затишье накануне сезона отчетности в России

Эта неделя для российского корпоративного сектора, как, впрочем, и прошлая, будет спокойной. 8-12 июля свои операционные результаты за 2К19 представит Северсталь. АЛРОСА опубликует результаты продаж за июнь 10 июля. Дата отсечения реестра для акционеров ФосАгро истекает 10 июля. Со вчерашнего дня без дивидендов торгуются акции МТС.

Сезон отчетности мировых компаний практически завершен

В Европе завершается сезон отчетности для европейских компаний – большинство компаний продемонстрировало снижение прибыли в 1К19, и инвесторы рассчитывают на то, что рост в 2К19 возобновился. Это идет вразрез с ситуацией в американских компаниях, где, по прогнозам аналитиков, следует ожидать стагнации прибыли, отчасти в связи с тем, что война между Д. Трампом и Китаем, а также некоторыми другими частями света никак не способствует росту прибылей. И, действительно, в будущем году динамика прибыли европейских компаний будет опережать американские компании, по данным Refinitiv I/B/E/S. Кроме того, некоторые инвесторы считают акции американских компаний особенно подверженными откату после того как благодаря сильному росту американских индексов в 1К19 Wall Street вновь вернулся к рекордным максимумам. Недавние данные показывают, что авторитетные фонды забрали примерно $13,8 млрд из акций США на прошлой неделе.