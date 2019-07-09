По итогам торгов 8 июля индекс МосБиржи снизился на 0,45% до 2822,55 пунктов, вторую сессию подряд спускаясь вниз относительно исторического максимуму. Индекс РТС за счет дневного укрепления рубля чуть-чуть вырос на 0,06% до 1399,55 пунктов. Индекс волатильности российского рынка акций RVI снизился с 20,27 до 19,74 пунктов. Спекуляции вокруг возможного снижения коридора ставки ФРС 31 июля остаются центральными на рынке. США пригрозили Ирану новыми санкциями, чем только усилили нервозность рынков. Индекс настроений инвесторов в еврозоне в июле Sentix вчера вышел гораздо хуже ожиданий (-5,8 пунктов против ожиданий 0,1 пункта). На российском рынке в лидерах дня оказались бумаги ВТБ (+2,88%), «Магнита» (+2,67%), «Распадской» (+2,11%) и АФК «Система» (+1,94%). Самый большой провал после дивидендной отсечки продемонстрировали акции «МТС» (-5,74%) и «РусГидро» (-4,8%). Также наиболее слабыми выглядели акции «ТГК-1» (-4,41%) и «Россети» АО (-4,21%). Активность торгов немного снизилась по сравнению с днем ранее, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 40,6 млрд рублей.

Рубль в течение дня показывал коррекционное укрепление, но на горизонте двух недель продолжает рисоваться четкое, но пока весьма умеренное снижение курса российской валюты.

Значимых новостей с российского рынка почти не поступало. На фоне позитивной конъюнктуры рынков образовалось нетипичное «летнее окно» для размещений рублевых облигаций (обычно такие окна открываются весной и осенью). Инвесторы ожидают активного снижения базовой ставки Банка России в течение года. Спрос на первичном размещении облигаций «Роснефти» превысил предложение на 60%, размещение прошло заметно ниже по доходности относительно первоначально объявленного коридора. Но, на наш взгляд, спред размещаемых бумаг к кривой ОФЗ был по факту неоправданно сужен.

К вечеру вторника пара USD/RUB снизилась на —0,12%, опустившись до уровня 63,69, евро вырос к рублю на 0,2% до 71,4297.

Манифестанты в Гонконге похоже все-таки добились отмены закона об экстрадиции в материковый Китай. Япония и Южная Корея продолжают взаимные торговые трения вокруг пошлин на высокотехнологичную продукцию.

По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 снижается на —0,47% (3784,854 пунктов). Японский индекс Nikkei225 слабо подрастает к отметке 21549,01 пункт (+0,076%), гонконгский Hang Seng теряет —0,57% (28169,57 пунктов).

Торги в США завершились снижением индексов. Рынок уже не столь оптимистичен по поводу переговоров США и КНР по торговым вопросам, но сам факт возвращения к ним обнадёживает. США готовы принять новые пошлины против товаров из Европы в наказание за субсидирование авиастроителей. Кроме того, переговоры не означают завершение торговой войны, а по сей причине риски рецессии в развитых странах, включая США, остаются. Данные с рынка труда США оказались в целом более оптимистичными, и с пятницы на рынке пошли спекуляции, что ФСР теперь возможно не будет снижать коридор базовой ставки в июле. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,035%. Boeing потерял первого крупного клиента из Саудовской Аравии – скандалы вокруг 737 MAX уже начинают бить по кошельку компании. Deutsche Bank продолжил публиковать детали очередной масштабной программы реструктуризации, но вчера они не вдохновили инвесторов. По итогам дня DJIA снизился на 0,43% до 26806,14 п., а S&P 500 на 0,48% до 2975,95 п.

Угроза США ввести новые санкции в отношении Ирана привела к повышенным колебаниям на рынке нефти. Впрочем, после локального взлета цен к концу дня котировки вновь снизились. Форвардная кривая по нефти марки Brent продолжает демонстрировать большую слабость на ближнем конце. К 9:15 мск Brent — $64,1 (-0,02%), WTI — $57,57 (-0,16%), золото — $1393,61 (-0,11%). Цены на медь на LME в пятницу снижались на 0,17% до 5892, никель вырос на 1,92% до 12720.

Индекс доллара в понедельник повысился на 0,1% до 97,384 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,044%. Турецкая лира в моменте обвалилась на 2% из-за увольнения президентом Эрдоганом главы центрального банка. К 9:15 мск пара EUR/USD — $1,1211 (-0,03%), GBP/USD — $1,2502 (-0,06%), USD/JPY – 108,75 (+0,04%).

Наиболее важными сегодня будут дневное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также вечерние комментарии членов ФРС Джеймса Булларда и Рэндала Корлеса. Центральной статистикой недели может стать публикация данных по инфляции в США, которая произойдет в 15:30 в четверг. Утром в пятницу выйдут важные для рынка данные по внешней торговле Китая.

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На этой неделе начался пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться Северсталь, ориентировочно 19 июля. С 18 июля на рынок пойдут активно поступать операционные данные российских компаний за II квартал. Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США возможно снизит базовую ставку впервые за десять лет.