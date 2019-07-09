ВТБ приобрел у Гордеева 15,5% акций группы ПИК: нейтрально
Группа ВТБ приобрела у Сергея Гордеева, контролирующего акционера ПАО Группа компаний ПИК, 15,48% акций компании из расчета их текущей рыночной стоимости на Московской бирже, сообщил ВТБ. После сделки доля Гордеева в ПИКе составляет 59,15%, у группы ВТБ — 23,05%.
Текущая рыночная стоимость 15,5% акций ПИК на МосБирже составляет около 38 млрд руб. ПИК привлекательный актив, а в свете перехода на эскору-счета девелоперы интересны для банков, как источник фондирования. В то же время, вероятно, сделка прошла с заложенными в РЕПО бумагами ПИКа, не исключено, что по ее завершению одна из опций была продажа (переход) пакета ВТБ.
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