Снижение цен российских евробондов в понедельник замедлилось. Доходность Russia`29 выросла до 3,81% (+1 б.п.), Russia`47 – до 4,51% (+1 б.п.). Медвежьи настроения в отношении ЕМ после выхода сильной статистики по рынку труда в США в пятницу постепенно ослабевают. Высокие доходности суверенных евробондов ЕМ и ожидания вливаний дешевой ликвидности со стороны ФРС и ЕЦБ поддерживают спрос на долги ЕМ. В ближайшие дни настроение инвесторов в отношении российских евробондов и ЕМ определит выступление председателя ФРС с докладом о монетарной политике в Конгрессе и статистика по инфляции США.

Если выступление председателя ФРС на этой неделе подтвердит ожидания инвесторов относительно снижения долларовых ставок, то это обеспечит поддержку текущим уровням. В противном случае цены российских евробондов могут скорректироваться вниз.

Облигации

В понедельник рублевые гособлигации торговались без существенных ценовых изменений. Доходность 1-летних ОФЗ снизилась до 7,00% (-1 б.п.), 10-летние ОФЗ выросли в доходности до 7,37% (+1 б.п.). За последнюю неделю спред между доходность 10-летних и 1-летних ОФЗ вырос на 5 б.п. Увеличение угла наклона кривой ОФЗ отражает общее ослабление аппетита к риску на глобальных площадках.

Вчера Росстат опубликовал данные по инфляции в июне. Рост потребительских цен замедлился до 4,7% в годовом выражении (5,1% в мае). По прогнозам Минэкономразвития в июле инфляция продолжит замедление и составит 4,5% – 4,6%. Низкие темпы роста цен в июне-июле этого года связаны с ранним урожаем, что стимулировало снижение цен на продовольствие. Непродовольственную инфляцию сдерживает укрепление рубля и слабый потребительский спрос. Замедление инфляции является аргументом в пользу смягчения ДКП Банком России на ближайшем заседании 26 июля.

После сокращения предложения ОФЗ на первичных аукционах инвесторы повысили спрос на новые выпуски облигаций квазисуверенных заемщиков. Вчера по итогам book-building Роснефть увеличила объем займа до 25 млрд руб. Ставка купона была установлена в размере 7,95% годовых на 5 лет. Доходность бумаги (YTP 8,11%) содержит премию к ОФЗ в размере 89 б.п., что лежит на кривой доходности обращающихся облигаций Роснефти и не предполагает торговых идей.