Согласно расширенной статистике, инфляция в России стремительно замедлилась до 4.66% г/г в июне с 5.13% г/г в мае. Эта динамика опередила как наши ожидания, так и ожидания рынка (консенсус: 4.8% г/г) и не совпала с недельными оценками (4.9% г/г).

Все ключевые компоненты зафиксировали замедление темпов роста. Прирост цен самой волатильной части – плодовоовощной продукции – замедлился до 4.2% г/г с 9.7% в предыдущем месяце, что позволило общему приросту цен на продукты питания замедлиться до 5.5% г/г с 6.4% г/г. Прирост цен на продуктовую корзину без плодоовощной продукции снизился до 5.5% г/г с 5.9% г/г, в то время как трендовая компонента опустилась ниже 4.0%, до 3.9% 3м/3м с искл. сезонности.

Прирост цен на бензин продолжил замедляться до 1.3% г/г с 2.7% г/г. Тем не менее, мы не склонны переоценивать это движение, так как соглашение между нефтяными компаниями и Правительством перестало действовать с 1 июля. При этом темп прироста цен базовой корзины товаров (без продуктов питания и регулируемых цен) остался на уровне 3.8% г/г. Цены на услуги с исключением регулируемых тарифов продолжили расти темпом 4.1% г/г. Трендовая компонента общей инфляции замедлилась до 3.5% 3м/3м с искл. сезонности, опустившись ниже 4% впервые с мая 2018 года.

Согласно представленному отчету, рост ИПЦ уже достиг верхней границы прогнозируемого Банком России интервала на конец года (4.2-4.7% г/г). Такие условия выглядят справедливо привлекательными для снижения ставки в июле вместо сентября и соответствуют мягким комментариям Э.Набиуллиной на прошлой неделе. Тем не менее, мы полагаем, что регулятор не будет спешить с пересмотром прогноза по инфляции уже сейчас и ограничится снижением ставки на 25 бп.