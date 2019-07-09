Корзина сырья для конвертерного производства в июне подорожала на 9%, в результате чего маржа производства стали в Китае сократилась на 14%. В то же время цены на российском рынке по своей динамике продолжили опережать экспортные котировки. Внутренняя премия в цене горячекатаного рулона достигла 113 долл./т, что создает потенциал для превышения наших прогнозов на 3к19. В наибольшей степени от ситуации на рынке в июне выиграла Северсталь, отличающейся высокой долей продаж на внутреннем рынке и имеющая высокую степень вертикальной интеграции. Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в мае–июне выглядели следующим образом.

Стоимость корзины сырья для производства стали в июне выросла еще на 9%. На фоне проблем с поставками из Австралии, наложившихся на ситуацию с Vale, цены на железную руду в июне выросли еще на 27%. Запасы в портах Китая с начала апреля сократились почти на 25%, и если этот процесс не замедлится, к началу 2020 г. они могут оказаться полностью истощены. В целом стоимость корзины сырья для производства стали за прошлый месяц выросла на 9%.

Маржа производства стали в июне снизилась на 14%. Маржа производства стали в Китае в июне снизилась на 14%, что было связано с ростом цен на сырье, с одной стороны, и снижением цен на горячекатаный рулон (-2%) – с другой. Это создает риски для наших прогнозов на 3к19. На фоне снижения цен на экспорт из Китая снизились и цены поставок на условиях FOB Черное море: цены на горячекатаный рулон и слябы в июне упали на 2–7%.

Дальнейший рост ценовых премий на российском рынке. Благодаря высокому спросу на российском рынке внутренняя премия в цене горячекатаного рулона достигла 119 долл./т. Северсталь и ММК оставили цены на июль на уровне прошлого месяца. Цены на арматуру по своей динамике опередили экспортные цены на заготовку, а НЛМК объявил об очередном 4%-м повышении цен на арматуру на июль. На наш взгляд, это создает потенциал превышения наших прогнозов цен на сталь на российском рынке в 3к19.

Цены в США вновь снизились, но вскоре могут начать расти. Худшую динамику в июне показали цены на горячекатаный рулон на рынке США (-11%). Однако на прошлой неделе производители объявили о повышении цен на 8%, что, возможно, станет началом разворота цен в сторону роста.

Потребление стали в России в мае выросло на 7% г/г. На этот раз поддержку показателю оказало повышение спроса на плоский прокат, тогда как темпы роста спроса на сортовой прокат снизились до 3% г/г. За 5м19 расчетное потребление выросло на 8% г/г, в том числе за счет повышения темпов строительства жилой недвижимости.

Расходы на инфраструктуру в России в мае продолжили расти. Расходы на инфраструктуру в рамках нацпроектов выросли в 1,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем, составив 16 трлн руб. (пока это самые высокие темпы роста). Хотя эти показатели существенно отстают от плановых (за 5м19 было израсходовано всего 12% от целевого уровня на 2019 г.; майский показатель на уровне 16 трлн руб. на 44% ниже целевого месячного показателя на 2019 г.), наш базовый сценарий предполагает, что к концу 2019 г. разрыв между фактическими и плановыми показателями существенно сократится.