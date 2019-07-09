Центральной новостью вчерашнего дня стала публикация оценки инфляции за июнь. Согласно данным Росстата, месячное значение ИПЦ равнялось 0%, в то время как годовая инфляция составила 4,7%, что соответствует нижней границе прогноза наших экономистов. На наш взгляд, столь низкий уровень инфляции служит дополнительной предпосылкой для того, чтобы уже в июле Банк России понизил ключевую ставку. В связи с этим мы подтверждаем нашу рекомендацию покупать среднесрочные ОФЗ сроком обращения 5–7 лет.

Рынок ОФЗ начал неделю в спокойном режиме. Торговая активность на МосБирже в понедельник была невысокой, а доходности облигаций оставались без изменений примерно до 17:00. В последние пару часов торговой сессии, после публикации данных об инфляции за июнь, оборот начал расти, а доходности пришли в движение. Лучший результат по итогам дня показали среднесрочные выпуски, преимущественно опустившиеся в доходности на 3–4 бп. На общем фоне наиболее сильно смотрелись ОФЗ-26226 (YTM 7,33%, —5 бп в доходности), ОФЗ-26215 (YTM 7,19%, —4 бп), ОФЗ-26223 (YTM 7,17%, —4 бп) и ОФЗ-26227 (YTM 7,2%, —4 бп). Длинные облигации закрылись на прежних позициях или снизились в доходности в пределах 2 бп, в то время как ближний сегмент кривой завершил день без изменений. В линкерах и флоутерах существенных движений также не произошло. Итоговый оборот в секции ОФЗ на МосБирже достиг 15 млрд руб., из которых 3,3 млрд руб. составили сделки с ОФЗ-26227, а 1,5 млрд руб. пришлось на ОФЗ-26226. Заметно увеличился объем сделок с индексируемым на инфляцию ОФЗ-52002 (YTM 3,41%), достигший 3,4 млрд руб. Локальные облигации остальных развивающихся стран торговались разнонаправленно. В частности, 10-летние бумаги Турции подскочили в доходности на 65 бп, в то время как доходности сопоставимых бумаг других стран изменялись в пределах ±4 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры очередного регулярного аукциона ОФЗ. На последних двух аукционах запланированный объем бумаг (20 млрд руб.) не был размещен полностью из-за снижения спроса на длинные выпуски и решения Минфина не предоставлять инвесторам скидку с цены. Тем не менее мы полагаем, что и на этот раз министерство сделает выбор в пользу длинных ОФЗ-ПД, учитывая небольшой план заимствований и благоприятную конъюнктуру рынка (в том числе мягкую риторику комментариев Банка России, прозвучавших на прошлой неделе, и более низкую, чем ожидалось, инфляцию).