По состоянию на конец прошлой недели свободные резервы российских банков составили 100–120 млрд. Учитывая, что очередной период усреднения завершается сегодня, банки сократили баланс своих корсчетов в ЦБ РФ до 2,0 трлн руб. по состоянию на утро понедельника против 2,3 трлн руб. в минувшую пятницу. В свою очередь Банк России объявил о проведении аукциона однодневных депозитов тонкой настройки с целью смягчения давления на ставки овернайт. На аукционе банки выбрали весь предложенный регулятором лимит (300 млрд руб.), при этом суммарный объем поданных заявок составил 543 млрд руб. Оставшаяся нестерилизованная ликвидность поступила на денежный рынок, что оказало понижательное давление на ставку однодневного валютного свопа. Средневзвешенная ставка по нему снизилась на 17 бп, до 7,08%, однако закрытие произошло на отметке 6,96%, на 102 бп выше пятничного значения. Ставка однодневного репо с КСУ-облигации опустилась на 2 бп, до 7,36%. Ставка RUONIA в пятницу снизилась на 23 бп, достигнув уровня 7,14% – минимального с начала года.

Трехмесячная ставка Mosprime вчера не изменилась, оставшись на уровне 7,99%. Ставки процентных свопов снизились в среднем на 6 бп, а котировки FRA опустились на 2–4 бп: инвесторы продолжили дисконтировать смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на 4–7 бп, в то время как ставки NDF торговались разнонаправленно: 6- и 9-месячная ставки выросли соответственно на 6 бп и 15 бп, тогда как 3-месячная ставка не изменилась, а 12-месячное значение снизилось на 4 бп.