Ускоренное созревание ряда с/х культур в РФ может обернуться ростом цен осенью
В июне основной вклад в торможение годовой инфляции внесло падение цен на плодоовощную продукцию, а также на ряд других основных продовольственных товаров, таких как мясо, сахар и яйца. Мы полагаем, что снижение цен на продовольствие обусловлено разовыми факторами, связанными прежде всего с теплой погодой, которая ускорила поступление на рынок продукции нового урожая.
Мы полагаем, что в ближайшие месяцы темпы поставок продовольствия несколько сократятся. В частности, на урожай зерновых негативное влияние оказала аномально жаркая погода в ряде регионов страны в прошлом месяце. Кроме того, ускоренное созревание ряда сельскохозяйственных культур в июне может привести к падению производства продовольствия в 3 кв. текущего года (по сравнению с июлем – сентябрем 2018 г.), что не замедлит отразиться на ценах. Динамика же цен на непродовольственные товары говорит о том, что после роста налоговой нагрузки в начале года потребительский спрос все еще остается слабым, а это продолжит оказывать понижательное давление на потребительские цены в краткосрочной перспективе.
Тем не менее мы полагаем, что осенью потребительский спрос может несколько улучшиться, а годовая инфляция умеренно вырасти. Согласно нашему прогнозу, по итогам текущего года цены увеличатся на 4,6%, а в 2020 г. рост ИПЦ составит 4%.
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