Теханализ: "Алроса" - акции могут вырасти перед дивидендным гэпом
В последние дни котировки пытаются преодолеть верхнюю границу среднесрочного down-тренда. До дивидендного гэпа (12 июля) мы можем увидеть рывок вверх из-за повышения активности покупателей, но оценочно не выше 89-90 руб.
Индикаторы тренда указывают на то, что нисходящая тенденция ослабевает, но остается в силе. После открытия сегодняшних торгов сработал сигнал на покупку по MACD (пересечение линий). В то же время стохастический осциллятор указывает на перекупленность бумаг – негативный признак.
Отметим, что на прошлой неделе продавцы не смогли обновить годовой минимум. В целом техническая картина не исключает, что среднесрочный «медвежий» тренд может перейти в боковик 83,7-90,9 руб.
Первым признаком смены тренда на боковик/восходящий тренд может стать пересечение 7-периодной экспоненциальной скользящей средней своего 10-периодного аналога снизу. Подтверждающий сигнал – смена направленности параболиком.
Краткосрочный прогноз: попытка подъема не выше 90 руб. с последующим снижением к годовому минимуму 83,7 руб. (не без помощи дивгэпа). Если к 12 июля котировки останутся на текущих уровнях, то дивидендный гэп (дивиденды на акцию – 4,11 руб.) спровоцирует падение чуть ниже годового минимума (83,7 руб.).
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. 30-периодная скользящая средняя на недельном графике уверенно снижается. Однако среднесрочный нисходящий канал уперся в нижнюю границу долгосрочного нисходящего (красные линии) и горизонтальную поддержку 83,5-84 руб. Отскок наверх уже произошел и может продолжиться. Хотя если подъема в ближайшие сессии не произойдет, то дивидендный гэп вернет цену к нижней грани долгосрочного «медвежьего» тренда.
Осцилляторы говорят о небольшом перевесе сил в сторону продавцов. Если «медведи» удержат среднесрочный падающий тренд, то после пробоя годового минимума 83,7 руб. откроется путь к удаленным поддержкам 80,8 руб. и 73,1 руб.
Менее вероятный сценарий роста стоит рассматривать после смены направленности параболика в совокупности с пробоем наверх 92-92,5 руб. Но даже в этом случае котировки останутся в пределах долгосрочного down-тренда.
Отдельно заметим, что на месячном графике складывается фигура «двойная вершина». Если линия шеи 72,5 руб. будет пробита, то «медвежья» модель подтвердится.
Уровни поддержки: 83,7 / 80,8 / 79,9 / 75,1 / 73,1
Уровни сопротивления: 87,5 / 90,9 / 92 / 93,6 / 96,5
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