Инфляция в России не перестает удивлять экономистов: в июне помесячный рост цен оказался нулевым (0,0%) по сравнению с 0,5% в июне прошлого года, в результате чего годовые темпы инфляции составили 4,7%. Основным фактором, благодаря которому индекс цен не изменился, стало удешевление овощей и фруктов, хотя инфляция с учетом эффекта сезонного сглаживания тоже была очень низкой. Базовая помесячная инфляция (без учета цен на овощи и фрукты, регулируемых тарифов и цен на топливо) составила в июне всего 0,2%. Среднемесячная базовая инфляция за апрель — июнь была лишь немногим выше, около 0,3%, т. е. аннуализированный показатель составил около 3,2%. Заметим, что аннуализированная инфляция с апреля держится ниже 4% (целевого уровня ЦБ).

В июне помесячный рост цен снова оказался существенно ниже наших ожиданий, во многом вследствие того, что овощи и фрукты подешевели значительно заметнее, чем мы предполагали. В результате мы решили понизить прогноз инфляции на весь год. Потребительский спрос по-прежнему слабый, а средний курс USD/RUB во втором полугодии, по нашим расчетам, будет около 63. Все это значит, что аннуализированная монетарная инфляция, которая обычно совпадает с базовой инфляцией, может сохраниться в диапазоне 3-4%.

Сельскохозяйственная отрасль может сильно повлиять на то, какой будет годовая инфляция на конец года. По итогам 1П19 цены выросли всего на 2,5% с начала года. Таким образом, в случае снижения ИПЦ в августе годовая инфляция вполне может замедлиться до менее 4% — например, если выпуск в сельском хозяйстве в конце лета окажется значительно выше прошлогоднего. Подобный сценарий представляется вполне вероятным с учетом низкой базы сравнения в августе прошлого года, когда выпуск в сельском хозяйстве был на 10,6% ниже уровня августа 2017 года.

Мы понизили прогноз инфляции по итогам года с 4,5% до 3,8-4,2%. После выхода данных за август и сентябрь мы сможем сузить прогнозный диапазон. В целом мы считаем все более вероятным, что годовая инфляция в конце года будет близка к нижней границе текущего прогнозного диапазона ЦБ (4,2-4,7%) или опустится еще ниже, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.