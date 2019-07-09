Участники рынка вчера всеми силами пытались сохранять оптимизм, но время, как известно, разрушает не только города, но и надежды.

Кажется, вроде бы ничего и не происходит, но вера в светлое будущее медленно, но верно испаряется, и пессимизма становится все больше и больше. А если еще и появляются какие-то реальные негативные факторы, то дело принимает совсем уж плохой оборот. К счастью, пока негатива не так уж и много. Но все же он хоть и маленькими порциями появляется все чаще и чаще. Но самое неприятное, что этот негатив касается крупных компаний, которые определяют текущий климат. Вчера главными «негативщиками» оказались Apple (AAPL, —2,06%), Boeing (BA,-1,33%) и Alphabet (GOOGL, —1,40%). Особенно чувствительными ударами для участников рынка были новости по первым двум компаниям. Именно Apple утащил вниз индекс NASDAQ, а Boeing в свою очередь индекс Dow Jones. Акции Apple пошли вниз после пересмотра прогноза в сторону понижения и даунгрейда с уровня держать до уровня продавать аналитиками инвестиционной компании Rosenblatt Securities.

Что же касается акций Boeing, то им неожиданный удар под дых нанесла саудовская авиакомпания Saudi Airlines, которая отказалась от закупки 30 авиалайнеров Boeing 737 Max на сумму в 6 млрд. долларов и передала этот заказ конкурентам из Airbus.

В итоге, как мы видим, у индексов вчера не было никаких шансов даже «поднять голову» и они как упали на открытии, так и простояли на тех же уровнях фактически в течение всей основной торговой сессии. Обороты на торгах при этом немного подросли, но продолжают оставаться чуть ниже среднего уровня.

Если же делать срез итогам вчерашних торгов на отраслевом уровне, то однозначным лузером стали акции медицинских компаний. На этот сектор опять накатила очередная волна негатива, связанная с инициативой президента Трампа внедрить в медицинских учреждениях систему раскрытия стоимости услуг, что в идеале должно снизить стоимость медицинских услуг и лекарственных препаратов для конечного потребителя.

Ну, а относительно лучше всех дела шли в коммунальном секторе. Относительно, поскольку по большому счету и здесь хвастаться особо нечем. Инвесторы опять стали уходить из более рискованных активов и искать пристанище в тихой гавани коммунальщиков. Правда и там слишком уж ажиотажного спроса на акции не наблюдалось — все акции торговались вблизи нулевой отметки в чисто символическом плюсе.

Ожидания рынка 9 июля

С одной стороны, вроде бы ничего и не происходит. Но на рынок одна за одной накатывают волны негатива. Исходят они в основном от аналитиков, которые по нарастающей в преддверии стартующего на следующей неделе сезона отчетности начинают «закашмаривать рынок». Если посмотреть на заголовки американской экономической прессы, то может показаться, что мы уже летим в пропасть и пора кинуть клич «Спасайся, кто может». А ведь на самом деле пока все тихо и спокойно. И, более того, многие участники рынка, несмотря ни на что, по прежнему 100-процентно верят, что ФРС на своем заседании в конце июля понизит ставку на 0,25%. Правда это мнение может и измениться после серии выступлений Председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая открывается сегодня речью в Бостоне. И поскольку он начнет выступать в 15-45 мск еще до начала основной торговой сессии, то к открытию торгов уже по крайней мере будет известен общий настрой его речи.

Если же говорить об общем фоне, то он медленно, но верно продолжает ухудшаться. Если вчера к середине дня в хорошем минусе была только Азия, то сегодня продажи охватили уже не только Китай и Юго-Восточную Азию, но и Европу, где все индексы без исключения уверенно торгуются в красной зоне и потери достигают по некоторым странам почти 1,5% (например, немецкий DAX). Также в явно плохом настроении проходит и торговля фьючерсами на основные американские индексы. Здесь пока снижение достигает 0,5%. Это конечно не много, но больше пугает негативный даунтренд, который в течении всей первой половины дня только усиливается.

Поэтому, исходя из всего вышесказанного, картина вырисовывается не вполне благоприятная. И скорее всего сползание индексов вниз продолжится. Насколько сильным будет сегодняшнее движение вниз пока спрогнозировать сложно. И все же, скорее всего, многие участники рынка постараются сохранять нейтральные позиции до выступления завтра — послезавтра Джерома Пауэлла в Конгрессе США и поступления первых данных после выхода отчетности крупнейших банков в начале следующей недели. И пока можно констатировать, что status quo сохраняется — для падения серьезных поводов нет, а для роста нет ни сил, ни особого желания. И поэтому немного отползаем от передовой и окапываемся, пытаясь собрать силы еще для одного рывка наверх. Но вот будет ли он?