Акции ОГК-2 утром во вторник упали на 5% — к уровням середины июня, на новостях о планах продажи компанией собственных акций, выкупленных ранее у акционеров.

Для ОГК-2 эта новость означает увеличение объема акций в свободном обращении на 4% (2,3 млрд руб.). Это слабонегативная информация для компании, тем более что частично данный фактор будет нивелирован ее вхождением в капитал Мосэнерго на сумму, эквивалентную 1% капитализации ОГК-2. Проблема для рынка в том, последняя ли это продажа. Энергокомпании остро нуждаются в модернизации, замене изношенного оборудования, а при отсутствии государственной программы поддержки, механизмов стабильной компенсации расходов на эти цели за счет выручки компании будут вынуждены продавать активы.

Однако в последнее время на рынке, похоже, отмечается оживление инвестиционного интереса к энергетическим компаниям, и это благоприятно отражается на их лоббистских возможностях. На днях Минэнерго выступило с предложением значительно повысить плату за присоединение к энергосетями ряда категорий потребителей.

В то же время происходит усиление процессов, препятствующих росту инвестиционной активности в отрасли, часть инвесторов не готова к росту цен на электроэнергию по причине слабости финансов, часть рыночных игроков, по-видимому, в принципе заинтересованы в сохранении в экономике неизменной структуры и низких темпов прироста ВВП и подавленной искусственно инфляции в среднесрочном периоде.

В отсутствие внутренних стимулов, позитивное для акций энергетиков развитие динамики реальных инвестиций в РФ возможно лишь в случае усиления экономической активности на внешних рынках. Здесь надо отметить, что, несмотря на продолжающийся спад, низкая на данный момент инфляция, наличие большого объема свободных денежных ресурсов у игроков, стабильные макроданные и ожидаемое смягчение политики ФРС и ЕЦБ, как «бычьи» факторы, остаются в силе, оказывая поддержку, в том числе, акциям Мосэнерго и ОГК.