На этой неделе на Гонконгской фондовой бирже состоится крупнейшее в этом году IPO – размещение акций дочерней компании глобального пивоваренного холдинга AB InBev, которая работает на азиатско-тихоокеанском рынке. В своем регионе Budweiser Brewing Company APAC — крупнейший, наиболее прибыльный и один из самых быстрорастущих производителей пива. У компании широкий портфель из более 50 узнаваемых брендов, включая Budweiser, Stella Artois, Corona и другие. Потенциал роста рынка пива в этом регионе достаточно хороший. В частности, только в Китае продажи пива производства Budweiser Brewing Company APAC в 2018 г. составили 7,8%. По состоянию на конец 2018 г. Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим в мире рынком по потреблению пива как по физическому объему, так и по стоимости, а также самым быстрорастущим.

Финансовые данные компании представлены в проспекте эмиссии только за два последних года и за два последних квартала. Выручка Budweiser APAC в 2018 г. выросла на 6,1% до $8,4 млрд. EBITDA выросла на 13%, до $2,792 млрд., а чистая прибыль увеличилась на 27%, с $1,1 млрд до $1,4 млрд.

AB InBev размещает порядка 15% акций дочерней компании главным образом для того, чтобы сократить огромную долговую нагрузку (более 100 млрд. долларов на конец 2018 г., Net Debt/EBITDA 4.7x), связанную с приобретением SABMiller. Долг дочерней компании Budweiser APAC, скорее, номинальный. Таким образом, AB InBev предлагает инвесторам более прибыльную и менее закредитованную альтернативу.

Ценовой диапазон размещения пока установлен на уровнях HK 40-47 ($5,13-6,02) за акцию. Таким образом, объем размещения может составить от $8,3 — $9, 8 млрд., а рыночная капитализация может составить от $53,95 млрд. до $63,7 млрд. До этого размещения самым крупным IPO в этом году было IPO компании Uber, которая привлекла $8,1 млрд. При этом капитализация материнской компании Budweiser APAC составляет порядка $167 млрд. В итоге, предполагаемая капитализация «дочки» может составить более 30% от капитализации материнской компании при том, что доля дочерней компании в выручке и EBITDA материнской компании составляет 15,4% и 15,8%, соответственно.

По мультипликаторам компания Budweiser APAC оценена довольно дорого по сравнению с материнской компанией и глобальными игроками. По отношению к китайским пивоваренным компаниям Budweiser оценена примерно в рынке. Так, мультипликатор EV/EBITDA у Budweiser APAC составит 16-18х, тогда как у материнской компании 12,6х, а, например, у Heineken 11.9х (рост прибыли на 8% в ближайшие три года). Среднее значение по отрасли 13.2х, а среднее по китайским пивоваренным компаниям 18.8х.

Мультипликатор P/E, по нашим расчётам, может составить 38,4 х-45.4х, что существенно выше средних показателей по глобальной отрасли, коэффициента материнской компании (19.2х), Heineken (21.5х), но примерно на уровне среднего значения по китайским компаниям (в районе 50х).

Таким образом, по сравнению с глобальными игроками компания оценивается дорого, по сравнению с японскими компаниями – аналогично, но по сравнению с китайскими конкурентами оценки в рынке. Полагаем, что оценки компании Budweiser APAC не предлагают особой премии для розничных инвесторов.