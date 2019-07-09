ФРС против Дональда Трампа
Сегодня руководитель ФРС США Д.Пауэлл выступал на конференции в Бостоне. Игроки на финансовом рынке ждали некоей прелюдии перед основным докладом, который Председатель совета управляющих должен сделать завтра в Конгрессе США. Однако Пауэлл воздержался от комментариев по текущей макроэкономической ситуации и перспективам монетарной политики: речь главы американского центробанка была посвящена недавно прошедшим стресс-тестам. Таким образом, интрига вокруг полугодового отчета ФРС в среду обострилась до максимума.
Дело в том, что за последнюю неделю на центробанк США со стороны Д.Трампа и его администрации оказывалось беспрецедентное психологическое давление. Практически ежедневно американский президент требовал от ФРС снижения ставки и запуска операций количественного смягчения, он обвинял ФРС в саботаже его экономических инициатив и в том, что фондовый рынок не активно растет. В администрации различные советники рассуждают о том, может снять Д.Трамп Д.Пауэлла или не может (во вторник об этом говорил экономический советник Ларри Кадлоу). В Совет управляющих ФРС предлагаются различные, скажем так, неоднозначные фигуры.
Многие эксперты говорят о том, что перманентное давление на ФРС привело к тому, что ЦБ в США сейчас не может ни правильно спрогнозировать ситуацию, ни адекватно оценить обстановку на рынке. В таких условиях Д.Пауэллу придется делать отчет в Конгрессе. Можно даже так сказать, от того, что он скажет завтра, во многом будет зависеть и персонально его дальнейшая судьба, и судьба всего нынешнего руководства ФРС. Если Д.Пауэлл заявит, что пока ставку снижать нет необходимости или что-нибудь в этом духе, можно считать — в ближайшее время Д.Трамп и его приближенные усилят давление на ФРС и приложат максимум усилий для кадровых изменений в центробанке.
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