Волатильность на рынке нефти будет вполне нормальным явлением
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись преимущественно на положительной территории. В лидерах роста акции Facebook и Amazon. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0.12%, закрывшись на отметке 2979.63 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0.08%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0.53%. Индекс развивающихся рынков MSCI потерял 0.4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт — до 2,06%.
В среду внимание рынков будет приковано к выступлению председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который в рамках двухдневного выступления в Конгрессе США может дать намек на дальнейшие планы регулятора по смягчению монетарной политики. Кроме того, сегодня будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС, а уже в четверг инвесторам будут представлены "минутки" Европейского Центрального банка.
Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,54%, закрывшись на отметке $64,54. Позитивным настроениям способствовала вышедшая статистика от API, согласно которой недельные запасы нефти в США упали на 8.1 млн. баррелей. В настоящий момент на рынке "черного золота" присутствуют два фактора, которые служат спекулятивным поводом как для роста, так и для снижения нефтяных цен. С одной стороны мы имеем геополитическую напряженность, связанную с иранской ядерной программой, с другой риски замедления мировой экономики. В связи с этим в среднесрочной перспективе повышенная волатильность на рынке нефти будет вполне нормальным явлением.
Сегодня игроки будут ждать выхода данных от Минэнерго США, которые вкупе с отчетами ОПЕК и Международного энергетического агентства (данные будут опубликованы в четверг и пятницу) зададут тон торгам до конца текущей недели.
Во вторник индекс МосБиржи не претерпел изменений по отношению к предыдущей торговой сессии. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2810 и 2790 п. Сопротивление находится на уровне 2850 пунктов.
Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 136500 и 135000 п. Сопротивление — 139000 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 63,91, прибавив 0.35% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63.60 и 63.40. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64.20.
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