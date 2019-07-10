Во вторник динамика цен высоколиквидных бумаг оставалась разнонаправленной. В плюсе закрылись ВТБ (VTBR, +1.4%), Сургутнефтегаз (SNGS, +1.0%), Новатэк (NVTK, +1.0%). Тем временем акции Аэрофлота (AFLT) подешевели на 1.4%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.3%, МосБиржи (MOEX) – на 1.1%. Рынок в целом остается в фазе консолидации, трейдеры ожидают уточнений в отношении планов ФРС США в сфере денежной политики, а также развития событий вокруг Ирана.

Во втором эшелоне вновь не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Центрального телеграфа (CNTL) подорожали на 5.5%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 4.4%, в то время как в минусе (из-за дивидендной «отсечки») закрылись ОГК-2 (OGKB, +5.9%) и Группа ЛСР (LSRG, —5.5%).

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Оснований для выхода из консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС пока не наблюдается. Участники глобального рынка не проявляют высокой активности, ожидая выступления главы ФРС в Конгрессе, которое пройдет в два этапа – сегодня (текст будет опубликован в 15:30 мск, выступление Дж. Пауэлла перед конгрессменами начнется в 17:00 мск) и завтра. Кроме того, сегодня в 21:00 мск будет опубликована стенограмма июньского заседания ФРС, а в 17:30 мск – еженедельные данные по запасам нефти в США.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в диапазоне 63.5 – 64.0 по паре доллар-рубль.



