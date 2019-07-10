Фьючерсы на три основных фондовых индекса США торгуются в небольшом минусе в пределах 0,1%.

На повестке дня масса статистики из Великобритании за май-месяц (ВВП, промышленное производство) в 11:30 по московскому времени. В 17:00 глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед Палатой представителей, а в 21:00 будут обнародованы протоколы июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

В том, что касается протоколов и речи Пауэлла, особых расхождений быть не должно: Федрезерв регулярно подчёркивает, что ориентируется на данные из реального сектора экономики, а не на колебания S&P 500 и тем более не на твиты президента Трампа. Худшим сценарием для котировок будет фраза Пауэлла о том, что оснований для смягчения денежно-кредитной политики пока нет, но инвесторы надеются на послабления.

С начала года рынок вверх тянули именно рисковые акции технологических компаний (IT, программное обеспечение) и фирм, производящих циклические товары (автомобили, запчасти, товары для дома). Доходность существенно ниже среднерыночной показали бумаги фармацевтических компаний: им грозит государственное регулирование цен на лекарства.

Однако на более отдалённом горизонте немалой популярностью пользуются акции более стабильных эмитентов вроде фондов недвижимости (они же бенефициары падающих процентных ставок) и коммунальных компаний. Подобным образом часть инвесторов готовится к замедлению американской экономики и возможному разочарованию от медлительности ФРС.

Важно понимать, что ещё одна речь Пауэлла будет завтра. Тогда он будет выступать уже перед верхней палатой – Сенатом, но содержание будет примерно таким же. Индекс доллара DXY (а именно его судьбу решает Пауэлл) восстановился до уровней, предшествующих июньскому заседанию ФРС. Сейчас доллар США к взвешенной корзине из шести валют (евро, иена, фунт, швейцарский франк, шведская крона и канадский доллар) торгуется у отметки 97,5 пункта.

Цена на золото находится на уровне поддержки около 1390 долл. за унцию – тот рубеж, который в течение 5 лет был «потолком» для драгоценного металла. Откладывание понижения ставки усилит давление медведей.

По итогам двух выступлений Джерома Пауэлла можно будет делать выводы о намерениях ФРС на заседании 31 июля. Правда, со следующей недели начнётся новая волна корпоративных отчётностей, и первыми в очереди идут банки, операционные показатели которых во многом отражают реальное положение дел в экономике США. Федрезерв так или иначе учтёт это при принятии решения по ставке.