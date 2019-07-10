Российский рынок акций во вторник показал преимущественно нейтральную динамику. После утреннего подъема по индексу МосБиржи затем наблюдался откат и консолидация без ярко выраженных тенденций. В результате общая картина на нашем рынке существенным образом не поменялась.

И хотя по индексу МосБиржи нельзя исключать локального прокола исторических максимумов (2850 п.), российский рынок сохранит высокую чувствительность к внешним драйверам и вероятность более глубокой нисходящей коррекции на горизонте нескольких недель остается высокой. Отчасти этому может поспособствовать волна дивидендных отсечек, которая закончится в следующую среду. Ближайшая важная область поддержки по индексу расположена около 2710 п.

Среди голубых фишек лучше остальных вчера выглядели акции ВТБ (+1,36%). В качестве следующей целевой зоны сопротивления, на мой взгляд, выделяется район 0,044-0,045 руб. То есть потенциал для продолжения импульса еще в пределах 4-6%.

Также заметно лучше рынка завершали сессию акции МосЭнерго (+2,65%), а ОГК-2 были в аутсайдерах (-5,87%). Во вторник появилась информация о том, что Газпром энергохолдинг рассматривает обмен казначейскими пакетами этих двух компаний. Однако реакция бумаг на данное событие выглядит не совсем оправданной и, вероятно, ограничится одной сессией.

Весьма скромным оказался дивидендный гэп в акциях ЛСР. При выплатах в 78 руб. бумаги после отсечки просели всего лишь на 44 руб., отражая положительные ожидания на будущие перспективы инвесторов. Именно бумаги ЛСР сейчас являются наиболее интересными в отрасли среди публичных компаний.

Сегодня на открытии торгов под давлением могут оказаться бумаги Полиметалла на новостях о том, что PPF Group продает около 4,5% акций по процедуре ускоренного букбилдинга. В абсолютном большинстве случаев в этом году подобные сделки воспринимались инвесторами негативно, так как оперативная продажа пакетов, как правило, требует дисконта к рыночной цене. Однако реакция может быть кратковременной, так как выход PPF все-таки будет способствовать увеличению количества акций в свободном обращении, что позитивно в плане веса в глобальных индексах.

С середины мая акции Полиметалла выросли на 26%, чему во многом способствовал подъем цен на золото. Текущая оценка компании, на мой взгляд, не предполагает существенного апсайда в условиях отсутствия дальнейшего роста цен на золото.

Сегодня на старте торгов ожидаются дивидендные гэпа в акциях МГТС и ДИОД. Завтра последний день для покупки перед закрытием дивидендного реестра в АЛРОСА, в пятницу – в ФСК ЕЭС.

Сегодня перед открытием поддержку российскому рынку оказывает фактор дорожающей нефти. Фьючерсы на Brent прибавляют 1,0%. Подъем спровоцирован статистикой по запасам нефти в США от API – они упали еще на 8,1 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 3,1 млн.

Таким образом, конкретно сегодня есть шансы на умеренный подъем индекса МосБиржи. Среди наиболее интересных представителей нефтегазового сектора сейчас можно выделить акции Роснефти, Газпром нефти. Кроме того, есть шансы на локальный отскок в привилегированных бумагах Татнефти. Среди ликвидных акций других секторов положительный локальный взгляд сохраняем по Магниту, Интер РАО, Детскому миру, Юнипро. После непродолжительной консолидации есть шансы на сохранение восходящего тренда в Русале.

Что касается текущей ситуации на торгах в США, то, несмотря на неопределенность, связанную с перспективами американо-китайской торговой сделки, а также снижения ставки ФРС, американские инвесторы пока не спешат избавляться от акций, веря в продолжение многолетнего растущего тренда. Для индекса S&P 500 в качестве мощного сопротивления выделяется целевая область 3030-3050 п., до которой сейчас около 2%. Не исключаем тестирование этих рубежей, но о более серьезном росте без формирования полноценного коррекционного движения говорить пока не приходится.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские после нашего закрытия во вторник выросли и выкупили просадку. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,05%, нефть Brent в плюсе на 1,0%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и дивидендных отсечек можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет несущественно выше уровня закрытия вторника, в пределах +0,2%.