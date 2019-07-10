Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2810 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может продолжить свою вчерашнюю консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут существенно сдвинуться в связи с вечерней публикацией еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (0.00%) и РТС (-0.34%) завершили торги с незначительным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи в течение всего дня удерживался в крайне узком диапазоне и практически не изменил своего значения. Этому способствовал смешанный внешний фон. Добавим, что продолжающийся сезон дивидендных отсечек в России по-прежнему не оказывает угнетающего воздействия на локальный рынок акций. Рублевый индекс МосБиржи удерживается недалеко от своего свежего исторического максимума.

Среди значимых внешних событий стоит отметить официальное признание со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) факта превышения Ираном оговоренного в «ядерной сделке» уровня обогащения урана в 3.67%. Это увеличивает геополитические риски в нефтеносном Ближневосточном регионе.

Кроме того, стало известно, что США и Китай не торопятся воплощать в жизнь принципиальное решение лидеров указанных стран о возобновлении торговых переговоров. Более того, Министерство торговли США планирует ввести новые пошлины на поставку стальных конструкций из Китая и Мексики. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу будет принято лишь в середине ноября. А пока инвесторы и спекулянты склонны парадоксально трактовать любые угрозы для американской экономики как позитивный аргумент в пользу понижения процентной ставки ФРС США. Такое решение может быть принято уже через три недели, в последний день июля.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 24 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка упорно сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне отсутствия подвижек в индексе МосБиржи по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным событием на локальном рынке акций стало разнонаправленное движение бумаг ОГК-2 (OGKB RM, —5.87%) и Мосэнерго (MSNG RM, +2.65%). Стимулом для этого стало известие о том, что ООО «Газпром энергохолдинг» может передать 3.889% казначейских акций ОГК-2 на баланс ПАО «Мосэнерго». В то же время, 0.35% уставного капитала Мосэнерго может быть переведено на баланс ОГК-2. В случае если подобная сделка состоится по текущим рыночным ценам, она станет невыгодной для компании ОГК-2. Указанный казначейский пакет приобретался в 2011 году по существенно более высокой цене. Это может оказать негативное влияние на размер ее дивидендов за 2019 год.

Акции ЛСР (LSRG RM, —5.52%) и ФосАгро (PHOR RM, —2.60%) ожидаемо сильно понизились в цене в момент открытия торгов. Вчера в них состоялся дивидендный разрыв.

Акции Polymetal (POLY RM, —3.30%) отступили от своего трехлетнего максимума на фоне сообщения о предстоящей продаже около 21 млн этих бумаг или порядка 4.5% уставного капитала компании в форме ускоренного букбилдинга. Негативная реакция рынка на указанную новость связана с тем, что подобные сделки обычно происходят с некоторым дисконтом по отношению к рыночной цене. Надо признать, что группа PPF выбрала достаточно удачный момент для продажи акций Polymetal. С середины мая они подорожали примерно на 25% вслед за существенным ростом биржевых цен на добываемое эмитентом золото и серебро.

В акциях ВТБ (VTBR RM, +1.36%) продолжает развиваться среднесрочное восходящее движение. Ближайшей технической целью для них по-прежнему выступает ценовой уровень 0.045 руб. Вместе с тем, в настоящее время указанные бумаги уже начинают выглядеть перекупленными. Основным фактором текущей активизации спроса на них выступают ожидания увеличения объема дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли эмитента по МСФО по итогам 2019-2022 годов.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +0.67%), Новатэк (NVTK RM, +0.98%), МТС (MTSS RM, +0.87%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.04%), Лента др (LNTA RM, +1.28%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашним приростом стоимости подорожали на 1.00%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 незначительно повысился.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Вместе с тем, утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.