По итогам торгов 9 июля индекс МосБиржи закрылся почти без изменений на уровне 2822,66 пунктов против 2822,55 п. днём ранее. Индекс РТС снизился на 0,34% до 1394,86 п.. Индекс волатильности российского рынка акций RVI снизился с 19,74 до 19,62 п., но на вечерней сессии RVI заливали до 18,62 п.. Спекуляции вокруг возможного снижения коридора ставки ФРС 31 июля остаются центральными на рынках. Угрозы новых санкций США против Ирана почти не оказывают влияния. Экономику Турции пытаются «кошмарить» после принудительной отставки главы центрального банка. Причём, на наш взгляд, совсем незаслуженно. В Великобритании лидером тори и премьер-министром готовится стать Борис Джонсон вместо уходящей Терезы Мэй. На российском рынке в лидерах дня оказались бумаги «Ленэнерго» АП (+2,79%), «Мосэнерго» (+2,66%), «МРСК ЦП» (+1,97%) и «ВТБ» (+1,36%). Провал после дивидендных отсечек продемонстрировали акции «ЛСР» (-5,52%) и «Фосагро» (-2,6%). Также наиболее слабыми выглядели акции «ОГК-2» (-5,87%) и Polymetal International (-3,3%). Активность торгов немного снизилась по сравнению с днём ранее, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 35,4 млрд рублей.

Рубль в течение дня продолжил ослабление, на горизонте двух недель продолжает рисоваться четкое, но пока весьма умеренное снижение курса российской валюты.

На фоне позитивной конъюнктуры рынков образовалось нетипичное «летнее окно» для размещений рублевых облигаций (обычно такие окна открываются весной и осенью). Инвесторы ожидают активного снижения базовой ставки Банка России в течение года. Спрос на первичном размещении облигаций «Роснефти» превысил предложение на 60%, размещение прошло заметно ниже по доходности относительно первоначально объявленного коридора. Но, на наш взгляд, спред размещаемых бумаг к кривой ОФЗ был по факту неоправданно сужен. Теперь можно ждать расширения спреда в обратную сторону. Примечательно, что уже на следующий день после размещения бондов оказалось, что в первую неделю июля добыча «Роснефти» на дающем ей 30% добычи «РН-Юганскнефтегазе» обвалилась из-за засорения грязной нефтью трубопровода «Транснефти».

«Газпром энергохолдинг» во вторник заявил, что его «дочки» – «ОГК-2» и «Мосэнерго» могут обменяться казначейским акциями с балансов друг друга для исполнения законодательных требований. Акции первой упали на —5,87%, второй – выросли на +2,66%.

PPF Петра Киллнера заявила о продаже около 4,5% акций Polymetal International (-3,3%).

К вечеру вторника пара USD/RUB выросла на +0,17%, до уровня 63,79, евро вырос к рублю на +0,12% до 71,51.

Азиатские рынки продолжают ждать намеков на стимулирующую политику от главы ФРС Джерома Пауэлла. Япония и Южная Корея продолжают взаимные торговые трения вокруг пошлин на высокотехнологичную продукцию. Китайский вице-премьер Лиу Хе провел очередной раунд телефонных переговоров с американскими представителями. Инфляция в Китае в июне не изменилась по сравнению с маем и вышла вровень с ожиданиями (2,7% г/г).

По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 слабо растет на +0,02% (3793,887 п.). Японский индекс Nikkei225 слабо подрастает к отметке 21573,69 п. (+0,064%), гонконгский Hang Seng прибавляет +0,36% (28218,19 п.).

Торги в США завершились на нейтральной территории. Рынок уже не столь оптимистичен по поводу переговоров США и КНР по торговым вопросам, но сам факт возвращения к ним обнадёживает. США готовы принять новые пошлины против товаров из Европы в наказание за субсидирование авиастроителей. Кроме того, переговоры не означают завершение торговой войны, а по сей причине риски рецессии в развитых странах, включая США, остаются. Данные с рынка труда США оказались в целом более оптимистичными, и с пятницы на рынке пошли спекуляции, что ФСР теперь возможно не будет снижать коридор базовой ставки в июле. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,083%. Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic заявила о планах осуществить первичное размещение акций на бирже во второй половине 2019 года. А администрация Дональда Трампа готовит указ о снижении цен на лекарства. По итогам дня DJIA снизился на —0,08% до 26783,49 п., а S&P 500 вырос на 0,12% до 2979,63 п.

Угроза США ввести новые санкции в отношении Ирана не привела к большим колебаниям на рынке нефти. После локального взлета цен к концу дня котировки вновь снизились. Форвардная кривая по нефти марки Brent продолжает демонстрировать большую слабость на ближнем конце. К 9:15 мск Brent — $64,79 (+0,98%), WTI — $58,66 (+1,44%), золото — $1392,08 (-0,41%). Цены на медь на LME во вторник снижались на —1,19% до 5822, никель снизился на —0,16% до 12700.

Индекс доллара в понедельник повысился на 0,11% до 97,489 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,083%. К 9:15 мск пара EUR/USD — $1,1207 (+0,01%), GBP/USD — $1,2453 (-0,1%), USD/JPY – 108,87 (+0,03%).

Наиболее интересными сегодня могут быть данные по промышленному производству и торговому балансу Великобритании за май, выходящие в 11:30. В 17:00 рынки будут ждать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, а в 20:30 выйдут комментарии члена ФРС Джеймса Булларда. В 21:00 будет опубликован протокол последнего заседания Федерального Резерва. Данные по запасам нефти в штатах традиционно выйдут в 17:30.

Центральной статистикой недели может стать публикация данных по инфляции в США, которая произойдет в 15:30 в четверг. Утром в пятницу выйдут важные для рынка данные по внешней торговле Китая.

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На этой неделе начался пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться Северсталь ориентировочно 19 июля. С 18 июля на рынок пойдут активно поступать операционные данные российских компаний за II квартал.

Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США возможно снизит базовую ставку впервые за десять лет.