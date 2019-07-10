Рынок акций РФ повысится, рубль мало изменится в начале дня на фоне ожидания выступления главы ФРС США в конгрессе. Рубль получит поддержку от аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с повышением на 0,3% — вблизи отметки 2830 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820 и 2810 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2840 и 2850 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Участники глобального рынка не проявляют высокой активности, ожидая выступления главы ФРС в конгрессе, которое пройдет в два этапа – в среду (текст будет опубликован в 15.30 мск, выступление перед конгрессменами начнется в 17.00 мск) и четверг, отметил Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса в диапазоне 63,5-64 рубля за доллар", — оценил он.

Небольшую поддержку рублю может оказать аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 20 миллиардов рублей, прогноз по курсу на сегодня — 63,45-64,2 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах в основном повысились – в пределах 0,55% на фоне ожидания выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Трейдеры ожидают, что его выступление внесет некоторую определенность в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,3%.

Стоимость нефти растет на 1,1% — до 64,87 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1207 доллара против 1,1206 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок во вторник не изменился по рублевому индексу Мосбиржи и снизился по долларовому индексу РТС на фоне негативной динамики западных биржевых рынков. Рыночная активность была невысокой на фоне ожидания игроками рынка сигналов от ФРС по денежно-кредитной политике.

К закрытию индекс Мосбиржи почти не изменился и составил 2822,66 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,34% — до 1394,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 22 копейки и составил 63,92 рубля, евро — на 23 копейки — до 71,60 рубля, следует из данных Московской биржи.