Чистое кредитование остальных стран мира во 2 кв. 2019 г. выросло год к году. Согласно опубликованным вчера данным ЦБ РФ, во 2 кв. текущего года профицит счета текущих операций составил 12,1 млрд долл., что ощутимо меньше 17,9 млрд долл., зафиксированных во 2 кв. 2018 г. Чистое кредитование остальных стран мира со стороны частного сектора за 2 кв. 2019 г. составило 3,4 млрд долл. против минус 4,8 млрд долл. годом ранее. Основной причиной этого увеличения стал существенный рост чистого приобретения финансовых активов банковским сектором. При этом рост чистого кредитования остального мира в значительной мере сдерживался увеличением обязательств нефинансового сектора экономики.

Баланс внешней торговли ухудшился в результате опережающего сокращения экспорта. Во 2 кв. 2019 г. было зафиксировано заметное снижение экспорта год к году (со 108,8 млрд долл. до 101,4 млрд долл.) на фоне умеренного сокращения импорта (до 61,7 млрд долл. с 63,4 млрд долл.). При этом экспорт топливно-энергетических товаров в апреле–июне значительно уменьшился с уровня годичной давности, в то время как остальной экспорт тоже сократился год к году, но не так сильно. Баланс услуг во втором квартале текущего года немного улучшился, баланс инвестиционных доходов несколько ухудшился, а баланс заработной платы практически не изменился по сравнению с ситуацией годичной давности. Прямые инвестиции в российскую экономику во 2 кв. 2019 г. составили 2 млрд долл., что в точности соответствует притоку инвестиций годом ранее. Прямые инвестиции из России сократились до 3,1 млрд долл. (4,6 млрд долл. в апреле–июне 2018 г.).

Относительно неплохие показатели платежного баланса продолжат обеспечивать привлекательность рублевых активов. Мы полагаем, что сокращение объемов экспорта топливно-энергетических товаров во 2 кв. 2019 г. во многом обусловлено снижением мировых цен на энергоносители (в апреле–июне текущего года средняя цена нефти Brent понизилась на 8,7% год к году). В то же время уменьшение объемов импорта является следствием относительной слабости российской валюты (средний курс рубля к доллару США в отчетном периоде упал на 3,9% год к году). Однако, несмотря на эскалацию торговых войн в мае текущего года и рост волатильности на сырьевых рынках, за последние шесть месяцев рубль получил значительную поддержку за счет усиления интереса нерезидентов к российским активам на фоне заметного ослабления санкционной риторики в отношении нашей страны. Так, по данным ЦБ, по состоянию на 1 июня 2019 г. доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла 30% (по сравнению с 24,4% на 1 января).

По нашему мнению, несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, вероятное снижение базовой ставки ФРС будет способствовать сохранению дифференциала процентных ставок, что продолжит обеспечивать интерес нерезидентов к рублевым активам. При этом наиболее значительным риском для курса российской валюты остается возможное резкое усиление санкционной риторики, которое может отпугнуть часть нерезидентов. Другой заметный риск связан с возможной эскалацией торговых конфликтов и политическими проблемами в Европе.

Тем не менее, несмотря на сезонное ухудшение в 3 кв., мы полагаем, что показатели платежного баланса будут оставаться в весьма неплохой форме. В свою очередь, это продолжит обеспечивать фундаментальную привлекательность рублевых активов в среднесрочной перспективе. Согласно нашему прогнозу, в текущем году средний курс доллара составит 66,8 руб./долл.