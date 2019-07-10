Газпромэнергохолдинг (ГЭХ) вчера сообщил, что в рамках работы с капиталом рассматривает передачу казначейского пакета акций ОГК-2 (OGKB RX – без рекомендации) на баланс Мосэнерго (MSNG RX – без рекомендации) и передачу казначейского пакета акций Мосэнерго на баланс ОГК-2. В случае ОГК-2 речь идет о 3,889% уставного капитала (всего по состоянию на конец 1 кв. 2019 г. на балансе компании находился казначейский пакет, равный 3,96% уставного капитала), а в случае Мосэнерго – о 0,35% уставного капитала. Кроме того, ГЭХ в настоящее время прорабатывает вопрос дальнейшей реализации указанных ценных бумаг, что должно увеличить доли акций компаний в свободном обращении. На данный момент эти доли составляют порядка 26,6% для ОГК-2 и 20,0% для Мосэнерго.

Предполагаем, что акции будут выкуплены по рыночной стоимости. Как сообщил ГЭХ, условия выкупа пакетов акций будут определять советы директоров ОГК-2 и Мосэнерго. В то же время ОГК-2 заявила, что ее совет директоров согласовал реализацию акций по средневзвешенной цене на дату совершения сделки. Совет директоров Мосэнерго, который должен вынести решение относительно продажи и покупки соответствующих казначейских пакетов, состоится сегодня. Выкуп с большой долей вероятности состоится в этом месяце. По состоянию на вчерашний день указанный пакет акций ОГК-2 стоил порядка 2,2 млрд руб. (0,51 руб./акция). На конец 1 кв. 2019 г. на балансе Мосэнерго находились денежные средства в размере 30,6 млрд руб. (при отрицательном чистом долге), так что дополнительная финансовая помощь от ГЭХа компании едва ли понадобится. Рыночная стоимость продаваемого казначейского пакета Мосэнерго – 0,3 млрд руб., что также вполне приемлемо для ОГК-2.

Котировки ОГК-2 будут находиться под давлением из-за навеса предложения. Значительная часть данных казначейских акций появилась на балансе ОГК-2 в результате обязательного выкупа акций у держателей, не согласных с реорганизацией компании в форме присоединения ОГК-6 в 2011 г. Тогда акции были выкуплены по цене 1,72 руб./акция. С тех пор цена акций снизилась более чем в три раза, по этой причине, видимо, казначейский пакет не был реализован. В то же время если Мосэнерго выкупит акции ОГК-2 по текущей цене, то любой более или менее значимый подъем котировок будет воспринят как сигнал к продаже в рынок, что создаст навес предложения и будет оказывать давление на котировки. ГЭХ утверждает, что срок продажи компаниями выкупленных акций ограничен не будет. Кроме того, в зависимости от того, как будет структурирована сделка по отчуждению, ОГК-2 может зафиксировать убыток от продажи бумаг по цене ниже той, по какой они были выкуплены.