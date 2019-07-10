По итогам 2к’19, профицит текущего счета РФ составил $12.1 млрд, что оказалось ниже наших ожиданий ($17.7 млрд). Основной причиной для сжатия показателя стало сокращение торгового баланса, а именно, нефтегазового экспорта (до $56 млрд с $62.1 млрд в 2к’18). Учитывая, что цена на нефть даже возросла на 4% во 2к’19 по отношению ко 2к’18, причиной для уменьшения экспорта, вероятно, стали неустойчивые поставки по нефтепроводу «Дружба» и выполнение условий соглашения ОПЕК+. Объемы продаж газа также сократились по причине теплой погоды в Европе в последнем квартале. Сокращение объемов импорта (до $61.7 млрд с $63.4 млрд в 2к’18) только отчасти скомпенсировало падение экспортной выручки. Дефицит баланса услуг и инвестиционных доходов ($7.6 млрд и $18.1 млрд, соответственно) изменился незначительно по отношению к 2к’18.

Статистика по финансовому счету подтвердила значительный приток средств в российские активы и сокращение оттока частного капитала. Во-первых, приток в государственные облигации через вторичный рынок составил $10.5 млрд (против оттока $6.7 млрд в 2к’18). Во-вторых, обязательства частного сектора возросли на $8.7 млрд в 2к’19 против $4.0 в 2к’18. Одновременно с этим, банковский сектор продолжил сокращать обязательства (-$7.4 млрд), однако не так интенсивно, как в 2к’18. При этом банки инвестировали $8.1 млрд в иностранные активы, что, вероятно, связано с размещением экспортерами выручки на валютных депозитах.

В общем итоге, баланс валютной ликвидности улучшился на $2.8 млрд, учитывая $15.9 млрд интервенций Минфина, что оказало поддержку рублю. И все же данный тренд может быть неустойчив во второй половине года. Аппетит к российским активам снижается по мере реализации политики смягчения Банком России, что будет сопровождаться повышенными выплатами по внешнему догу в 2п’19.