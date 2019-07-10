Рост цен на нефть и размещение ОФЗ ограничат риски для рубля, связанные с докладом Пауэлла
Российская валюта вчера торговалась в довольно узком диапазоне, умеренно просев по итогам торгового дня (-0.3%) в паре с долларом США и в паре с евро.
Сегодня риски для рубля по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления на фоне выступления Д. Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого глава американского регулятора может намекнуть на неготовность ФРС изменять ставку на июльском заседании. Тем не менее, Пауэлл, скорее всего, отметит, что ФРС готова будет снизить ставку в случае ухудшения данных по американской экономике, поэтому ожидания смягчения монетарной политики в США в среднесрочной перспективе продолжат оказывать поддержку всему блоку рисковых активов. Ограничивают риски для рубля и комфортные цены на нефть, которые приближаются к отметке $65/bbl.
Кроме того, сегодня Минфин РФ предложит рынку 20 млрд. руб. в виде ОФЗ с погашением в 2025 году. Министерство предложит участникам средний участок кривой, поэтому спрос на бумаги, вероятно, будет высоким. Этот фактор сегодня также окажет положительное влияние на динамику рубля. Отметим, что 15 и 19 июля состоятся выплаты дивидендов компаниями «Газпром нефть» и «Татнефть» на общую сумму более 100 млрд. рублей, поэтому в ближайшие дни рубль может получить поддержку от конвертации валютной выручки в рубли на фоне подготовки к дивидендным выплатам.
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