По сообщению агентства Bloomberg, вчера PPF Group разместила 21 млн акций Полиметалла.

В результате размещения индекс-провайдер FTSE может повысить свою оценку Investability Weight (доля акций в свободном обращении) POLY LN на 4,5%, до 65%. Соответствующее объявление, по всей вероятности, будет сделано сегодня, а изменение веса компании в индексах вступит в силу после закрытия пятничных торгов. По нашим оценкам, увеличение веса компании в индексах FTSE UK приведет к пассивному притоку инвестиций в размере 16 млн долл. Еще 8 млн долл. обеспечит повышение веса в индексах FTSE All-World.

Если исходить из того, что объявленный размер сделки является окончательным, то в рамках пересмотра индексов MSCI в мае 2020 г. индекс-провайдер может повысить значение FIF (Foreign Inclusion Factor – доля акций в свободном обращении, округленная до ближайших 5%) с 0,45 до 0,50. По нашим оценкам, это приведет к пассивному притоку инвестиций в акции компании на сумму около 25 млн долл.



