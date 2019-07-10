En+ подаст заявку на листинг акций на Мосбирже, GDR останутся на LSE, а на Мосбирже будут делистингованы

En+ Group plc, получившая во вторник уведомление о регистрации в госреестре юрлиц в качестве международной компании (наименование на русском — ПАО Эн+ Груп), после завершения редомициляции подаст заявку для листинга обыкновенных акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Обращающиеся сейчас на "Московской бирже" GDR будут делистингованы.

En+ меняет «прописку» на российскую юрисдикцию, поэтому действия, связанные с делистингом расписок с Мосбиржи и проведение процедуры листинга обыкновенных акций вполне логично. Мы не думаем, что это окажет какой-то негативный эффект на котировки компании, т.к. действия будут носить технический характер.