После преодоления сопротивления 96,2 руб. (уровень утратил актуальность) котировки не смогли продолжить рост, вернувшись к 95 руб. Таким образом, рост понедельника (8 июля) полностью нивелирован. Наметившийся разворот вызывает тревогу из-за сопутствующих рисков падения:

— формирование сигналов на продажу по осцилляторам (выход из зон перекупленности);

— нахождение линии тренда ADX существенно выше 50%, что в теории говорит о «перегреве» растущего тренда.

Смена направленности индикатора Parabolic SAR потенциально подтвердит разворот среднесрочного up-тренда. В этом случае 8-месячный боковик 83,4-95 руб. может продолжиться. Для большей уверенности рекомендуется также дождаться пересечения 7-периодной и 10-периодной EMA (экспоненциальных скользящих средних).

В целом техническая картина пока неопределенная. Для открытия коротких позиций или фиксации убытка по длинным стоит ориентироваться хотя бы на один из двух указанных сигналов на продажу. Пробой вниз 93 руб. резко повысит техническую вероятность снижения к 91 руб. или ниже.

Долгосрочная картина осторожно позитивная. Пробой наверх 95 руб. намекает на завершение долгосрочного боковика 80-95 руб. Но даже в случае формирования долгосрочного up-тренда не исключены попытки снизиться к 90 руб. (или ниже).

RSI находится в комфортной зоне «быков». Стохастический осциллятор говорит о перекупленности бумаг, что некритично в условиях нахождения цены вблизи 8-месячного максимума.

Сработал сигнал на покупку согласно формации «перевернутые голова и плечи». Но нужно учитывать статистическую вероятность того, что модель может раскрыться неудачно. «Медвежий» хвост у последней свечи на недельном таймфрейме говорит о том, что продавцы уже сопротивляются росту.

Уровни поддержки: 95 / 93,8 / 91 / 88,6

Уровни сопротивления: 97,7 / 99,5 / 103