ЦБ РФ сообщил о слабом профиците текущего счета: негативно
ЦБ представил данные платежного баланса за 1П19 – профицит текущего счета на уровне $45,8 млрд оказался слабее ожиданий в связи с его слабой динамикой в 2К19. В 2К19 он составил всего $12,1 млрд против $33,7 млрд по итогам 1К19 на фоне снижения ненефтяного экспорта на 5% г/г (на 3% г/г в 1П19). Нефтяной экспорт также снизился на 3% г/г в 1П19, включая резкое снижение на 8% г/г в 2К19. Чистый отток капитала замедлился с $23,9 млрд в 1К19 до $3,4 млрд в 2К19; с другой стороны, в 2016-2018 гг. Россия сообщала о чистом притоке капитала по итогам второго квартала каждого года; таким образом, с этой точки зрения капитальный счет 2К19 не был сильным. Мы считаем, что слабость российских экспортных потоков в 2К19 говорит против укрепления курса рубля и является основным аргументом в пользу весьма скромного масштаба его укрепления в этом году, несмотря на некоторое восстановление глобальных аппетитов к активам с развивающихся рынков.
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