Владелец Polymetal (POLY: LN) PPF предлагает 21 млн акций в ходе процедуры ускоренного букбилдинга; букраннером сделки выступает Goldman Sachs. Пакет, выставленный на продажу, соответствует примерно 4,5% уставного капитала компании. Новость НЕГАТИВНА для акций компании в краткосрочной перспективе. Мы подтверждаем наш ПОЗИТИВНЫЙ взгляд на бумаги компании.

PPF подконтролен чешскому инвестору Петру Келлнеру, которому принадлежит 12% акций POLY. В ходе сделки он продает примерно треть своей позиции с запретом на последующую продажу в течение двух месяцев. Акции POLY подскочили в цене на 16% за последний месяц (и на 41% за последние 52 недели). Вчера акции POLY подешевели на 3,7%; при этом обороты торгов этой бумагой на 68% превзошли среднесуточные за 20 дней. Ранее мы указывали на риск навеса акций для инвестиционной истории POLY. Тем не менее, инвесторы пока еще оказывают сильную поддержку акциям золотодобывающих компаний, так как золото остается недооцененным активом относительно уровней индексов в последние несколько дней. Мы считаем, что объявленное размещение может обеспечить привлекательный момент для входа в эту бумагу. POLY по-прежнему является одной из нескольких золотодобывающих компаний с привлекательным среднесрочным профилем роста производства и отличной репутацией среди инвесторов.