Предложение на депозитном аукционе тонкой настройки составило 630 млрд руб. при лимите 460 млрд руб. Лимит ЦБ на депозитном аукционе тонкой настройки хоть и был повышен по сравнению с понедельником, когда он составлял 300 млрд руб., но так и остался относительно небольшим: вчера он был по-прежнему меньше, чем предложение на аукционе в понедельник. Вполне логично, что значительное расхождение между лимитом и предложением привело к резкому снижению ставок на межбанковском рынке, ставка RUONIA опустилась ниже 7%. Также избыток ликвидности, образовавшийся в банковской системе в последние дни, позволил сократить практически до нуля задолженность по репо под залог ОФЗ сроком на один день. Еще в четверг на прошлой неделе банки выбирали в рамках подобных аукционов 350 млрд руб. Несмотря на избыток ликвидности на счетах банковской системы в целом, ряд игроков вчера по-прежнему испытывали нехватку ликвидности. Это вызвало рост спроса на валютные свопы вечером, так что банки даже привлекли около 14 млрд руб. по валютным свопам с ЦБ. Впрочем, скорее всего, это был краткосрочный всплеск, связанный с последним днем периода усреднения.

Предложение на регулярном недельном депозитном аукционе ЦБ также оказалось выше лимита. ЦБ снизил лимит по сравнению с прошлой неделей, в этот раз лимит вновь опустился ниже 1 трлн руб. Решение ЦБ в принципе объяснимо. В понедельник предстоят платежи во внебюджетные фонды, месячный объем которых составляет сейчас чуть менее 700 млрд руб. Банки же готовы были разместить на депозитах свыше 1,2 трлн руб., не опасаясь того, что в результате после платежей во внебюджетные фонды корсчета могут резко сократиться. Это связано с тем, что в последние дни ожидания, что ЦБ снизит ключевую ставку на заседании 26 июля, резко возросли, к тому же есть ненулевая вероятность, что снижение ставки будет сразу на 50 б.п. Более того, регулятор в этот раз даже вряд ли будет рассматривать повышение ставки. В этом случае у банков может появиться возможность после заседания ЦБ нарастить фондирование по более высоким ставкам, что позволяет им практически безболезненно сейчас сократить объем корсчетов.