Фондовые индексы США завершили торги 9 июля в небольшом плюсе по индексу широкого рынка. Локомотивами роста стали акции технологических гигантов Facebook, Apple, Amazon, показавшие небольшое ралли в конце сессии. Большую часть дня S&P500 торговался на отрицательной территории, но к закрытию смог прибавить 0,12% и достичь 2980 пунктов. Между тем Dow-30 третью подряд сессию закрывает в минусе.

Нефтяные фьючерсы выросли на обострении отношений с Ираном и ожиданиях снижения запасов в США. Доллар США продолжил укрепление по отношению к ведущим мировым валютам.

Фондовые площадки продолжают торговаться неуверенно в ожидании комментариев главы ФРС. Сегодня стартуют традиционные двухдневные слушания в Конгрессе по итогам полугодия с участием председателя Федрезерва. Есть риск, что речь Джерома Пауэлла приведет к пересмотру инвесторами их ожиданий по глубине снижения ставки. К позитивным для рыночной динамики моментам можно отнести состоявшийся вчера первый после встречи глав государств на саммите G20 телефонный разговор представителей США и Китая по вопросам взаимной торговли. Японский Nikkei и шанхайский CSI 300 на этом фоне торгуются в слабом минусе, гонконгский Hang Seng растет. Европейские площадки открылись нейтрально, но демонстрируют небольшую тенденцию к снижению.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает рост и поднялась уже выше 2,1%. Нефть марки Brent приближается к $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску умеренный. Важной макроэкономической статистики в США сегодня не ожидается, все внимание инвесторов будет обращено на сигналы от ФРС. Помимо выступления Пауэлла в Конгрессе сегодня будут опубликованы протоколы июньского заседания Комитета по открытым рынкам. Инвесторы будут искать любые подсказки насчет будущего курса монетарной политики. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 может опуститься в пределах 0,5% и достичь 2965 пунктов.

Техническая картина по-прежнему неоднозначна, так что индекс, возможно, вступит в период консолидации. Небольшие объемы торгов последних дней говорят об отсутствии выраженного интереса покупателей или продавцов. Риски локальной коррекции сохраняются, так как индекс все еще может стремиться закрыть гэп, открытый 1 июля на уровне 2943 пунктов.