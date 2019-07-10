Рынок стоит на месте. Изменения минимальные. Обороты средненькие. Кажется, ну вот оно — наступило летнее затишье. Но тишина обманчива, и она (тишина) скорее напоминает всем, что летом бывают не только ясные солнечные дни, но и жуткие грозы. 

Вчерашние торги ничем выдающимся не выделялись и в принципе прошли по заранее запланированному сценарию. Умеренный негатив, который наблюдался в первой половине дня, привел к негативному открытию рынка. Однако гэп вниз на открытии не имел никакого серьезного продолжения и поход вниз в итоге закончился ничем. Небольшой негатив в течение всей основной торговой сессии давил лишь на акции потребительского и промышленного секторов. Первый был под давлением из-за опасений снижения потребительских расходов, а второй — из-за по-прежнему сохраняющейся неопределенности в американо-китайских торговых отношениях. 

Кроме того, явно выделялись своим ярко-красным фоном акции телекоммуникационных гигантов AT&T (T, —2,07%) и Verizon Communications (VZ, —2,56%). Однако, несмотря на почти одинаковый результат, причины падения акций этих компаний совершенно разные. Если у AT&T в принципе все хорошо и вчерашнее снижение было связано с закрытием реестра для выплаты дивидендов (кстати, дивидендная доходность у этой компании запредельно высокая для такого монстра — 5,93%!), то акции Verizon уже второй день летят вниз после того как аналитики Citigroup снизили оценку этих акций с уровня «покупать» до уровня «держать».

Но на этом в принципе все плохие новости вчерашнего дня и закончились. 

А вот самая громкая позитивная новость позволила вчера акциям компании Acacia Communications (ACIA, +35,06%), которая занимается производством телекоммуникационного оборудования (оптоволоконные кабели), подорожать более чем на треть. Произошло это после того как появилась информация, что компания Cisco (CSCO, +0,27%) приобретает Акацию за 2,84 млрд. долларов, что почти на 40% выше текущей рыночной цены. Что ж, можно только поздравить всех акционеров Acacia с хорошим доходом.

Точно так же можно поздравить и всех акционеров компании Red Hat (RHT), которые держали эти акции в надежде на то, что IBM (IBM, —0,88%) сможет-таки закрыть сделку по поглощению «Красной Шапочки». На этой сделке можно было достаточно надежно заработать 10-12 процентов. И вот вчера объявлено, что сделка закрыта и все кто инвестировал в Red Hat в ноябре прошлого года в итоге смог заработать 10 — 12%. Congratulations!

Ожидания рынка 10 июля

Участники рынка стали «на задние лапки» и замерли в ожидании, когда заиграет дудочка крысолова. А главным крысоловом в этом процессе является Председатель ФРС Джером Пауэлл. Сегодня он будет выступать перед конгрессменами и сенаторами на объединенном финансовом комитете с докладом об итогах полугодовой деятельности ФРС и текущей монетарной политике. И у всех участников рынков в связи с этим, естественно, ушки на макушке. Вообще, американские СМИ уже назвали сегодняшний доклад Пауэлла главной речь текущего июля. Посмотрим… И послушаем…

Но рынок действительно замер в ожидании. А еще он боится. Это видно даже невооруженным взглядом. Рынок сползает под давлением страха, потом встряхивается и сам себя как бы убеждает, что все хорошо и пытается вернуться обратно к максимумам. Но страх опять накатывает и индексы вновь идут вниз. Так и сегодня, так же как и вчера, и позавчера, первая половина дня проходит в минорном настроении духа. Причем особых причин для негатива вроде бы и нет. Однако все рынки окрашены в умеренно-красный цвет — начиная от Китая и Японии, переваливаясь через Европу и заканчивая всеми фьючерсами на основные американские индексы. Нет, никакой паникой и не пахнет, но над всем рынком царит гнетущее ожидание грозы. И поэтому, наверное, снижение в —0,3% многие участники рынка расценивают как защитный зонтик, который спасет их от ливня. Здесь можно сказать только одно — не спасет!

Джером Пауэлл начнет выступать в 17-00 по московскому времени и, начиная с этого часа, всем безусловно нужно быть предельно внимательными, поскольку с большой долей вероятности участники рынка начнут реагировать не просто на речь Пауэлла в целом, но даже на отдельные его слова и фразы.

Ну, а «вишенкой на торте» сегодня станут «минутки» — Протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут опубликованы в 21-00 мск. Однако после доклада Пауэлла эти самые «минутки», скорее всего, уже не будут иметь столь критически значимого воздействия на рынок. 

И если ко всему вышесказанному еще добавить выход данных по запасам сырой нефти в 17-30 мск, то станет понятно, что сегодня очень важный и возможно ключевой день по крайней мере на этой неделе. Но вот чем он завершится совершенно не ясно — рынок может пойти в любую сторону с совершенной равной вероятностью. Так что если кто-то желает сыграть в рулетку — добро пожаловать! Сегодня однозначно ваш день! А остальным же остается пожелать спокойствия и здравого смысла! И никуда не спешите. Успешной торговли, господа инвесторы!