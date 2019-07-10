Рынок стоит на месте. Изменения минимальные. Обороты средненькие. Кажется, ну вот оно — наступило летнее затишье. Но тишина обманчива, и она (тишина) скорее напоминает всем, что летом бывают не только ясные солнечные дни, но и жуткие грозы.

Вчерашние торги ничем выдающимся не выделялись и в принципе прошли по заранее запланированному сценарию. Умеренный негатив, который наблюдался в первой половине дня, привел к негативному открытию рынка. Однако гэп вниз на открытии не имел никакого серьезного продолжения и поход вниз в итоге закончился ничем. Небольшой негатив в течение всей основной торговой сессии давил лишь на акции потребительского и промышленного секторов. Первый был под давлением из-за опасений снижения потребительских расходов, а второй — из-за по-прежнему сохраняющейся неопределенности в американо-китайских торговых отношениях.

Кроме того, явно выделялись своим ярко-красным фоном акции телекоммуникационных гигантов AT&T (T, —2,07%) и Verizon Communications (VZ, —2,56%). Однако, несмотря на почти одинаковый результат, причины падения акций этих компаний совершенно разные. Если у AT&T в принципе все хорошо и вчерашнее снижение было связано с закрытием реестра для выплаты дивидендов (кстати, дивидендная доходность у этой компании запредельно высокая для такого монстра — 5,93%!), то акции Verizon уже второй день летят вниз после того как аналитики Citigroup снизили оценку этих акций с уровня «покупать» до уровня «держать».

Но на этом в принципе все плохие новости вчерашнего дня и закончились.

А вот самая громкая позитивная новость позволила вчера акциям компании Acacia Communications (ACIA, +35,06%), которая занимается производством телекоммуникационного оборудования (оптоволоконные кабели), подорожать более чем на треть. Произошло это после того как появилась информация, что компания Cisco (CSCO, +0,27%) приобретает Акацию за 2,84 млрд. долларов, что почти на 40% выше текущей рыночной цены. Что ж, можно только поздравить всех акционеров Acacia с хорошим доходом.

Точно так же можно поздравить и всех акционеров компании Red Hat (RHT), которые держали эти акции в надежде на то, что IBM (IBM, —0,88%) сможет-таки закрыть сделку по поглощению «Красной Шапочки». На этой сделке можно было достаточно надежно заработать 10-12 процентов. И вот вчера объявлено, что сделка закрыта и все кто инвестировал в Red Hat в ноябре прошлого года в итоге смог заработать 10 — 12%. Congratulations!

Ожидания рынка 10 июля

Участники рынка стали «на задние лапки» и замерли в ожидании, когда заиграет дудочка крысолова. А главным крысоловом в этом процессе является Председатель ФРС Джером Пауэлл. Сегодня он будет выступать перед конгрессменами и сенаторами на объединенном финансовом комитете с докладом об итогах полугодовой деятельности ФРС и текущей монетарной политике. И у всех участников рынков в связи с этим, естественно, ушки на макушке. Вообще, американские СМИ уже назвали сегодняшний доклад Пауэлла главной речь текущего июля. Посмотрим… И послушаем…



