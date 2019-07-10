Существенный пересмотр данных в сторону понижения по итогам 2 кв.: чуда не произошло

Согласно опубликованным данным ЦБ по платежному балансу, сальдо счета текущих операций во 2 кв. составило всего 12,1 млрд долл. (против 33,7 млрд долл. в 1 кв.). Эта оценка сильно расходится с предварительными данными, публикуемыми регулятором на месячной основе (напомним, что за апрель оценка предполагала сальдо в размере 12,7 млрд долл. и тогда она нас сильно удивила несоответствием с результатами нашей модели). Таким образом, по итогам квартала данные были радикально пересмотрены в сторону снижения (никакого чуда, сязанного с ростом ненефтегазового экспорта или снижения импорта из-за импортозамещения, как можно было бы надеяться, исходя из предварительных оценок, не произошло).

Согласно нашей модели, по итогам 2 кв. сальдо счета текущих операций должно было составить 14,4 млрд долл. Это несколько выше данных ЦБ РФ, что может быть обусловлено более высокими, чем мы предполагали, дивидендами и более низким объемом экспорта (так, по данным ФТС, в апреле-мае произошло падение экспорта газа в физическом выражении в среднем на 5% г./г., также произошло сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 4% г./г.).

Приток нерезидентов в госсектор поддержал рубль

Тот факт, что во 2 кв. такое низкое сальдо не оказало негативное влияние ни на курс рубля, ни на стоимость валютной ликвидности (сальдо оказалось заметно ниже совокупного объема валюты 15,9 млрд долл., купленной ЦБ РФ в рамках исполнения бюджетного правила Минфином), обусловлен большим притоком валюты от нерезидентов в госдолг (10 млрд долл., в ОФЗ и в выпуски евробондов, доразмещенные в июне на 2,5 млрд долл.). Также поддержку оказал и нефинансовый сектор, который ввез капитал (за счет принятия обязательств), а не вывез, как это было в 1 кв., на 9,4 млрд долл. (сработал эффект снижения доходностей UST). Образовавшийся избыток капитала позволил банкам как снизить обязательства перед нерезидентами (на 7,4 млрд долл.), так и нарастить иностранные активы (на 8,1 млрд долл.).

Во 2П у рубля мало шансов остаться сильным

Подушка валютной ликвидности, накопленная банковским сектором (по нашим оценкам, ~15 млрд долл.), позволит какое-то время сдерживать негативный эффект от предстоящего в 3 — 4 кв. оттока валютной ликвидности. По нашим оценкам, во 2П сальдо составит всего 14,1 млрд долл. (падение произойдет, главным образом, из-за быстрого восстановления импорта, +11% г./г.), чего недостаточно для покрытия покупок валюты ЦБ РФ (~30 млрд долл.). Кроме того, иссякнет (это уже видно по аукционам ОФЗ) приток нерезидентов в госдолг РФ, а нефинансовый сектор, скорее всего, вновь станет вывозить капитал. Негативно для рубля и ожидаемое во 2П смягчение монетарной политики ЦБ РФ (сократится объем carry-trade на рынке свопов). В этой связи (при сохранении нефти вблизи 64 долл./барр.) рубль имеет потенциал для ослабления (выше 65 руб./долл.), который с большой вероятностью реализуется в конце 3 кв. или в 4 кв. по мере исчерпания текущего избытка валютной ликвидности в банковском секторе (вывод нерезидентами полученных дивидендов будет этому способствовать). Также мы ожидаем и увеличение стоимости валютной ликвидности: уйдет избыток валютных обязательств, и российские банки перестанут привлекать рубли на свопе, что приведет к снижению рублевых ставок и расширению базисных спредов (IRS-CCS).