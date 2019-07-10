ЦБ оценил профицит российского текущего счета за 2К19 всего в $12,1 млрд на фоне слабой динамики экспорта. Российский нефтяной экспорт снизился на 8% г/г в 2К19, тогда как ненефтяной экспорт также продемонстрировал снижение на 5% г/г за аналогичный период. Продолжающееся снижение импорта (на 3% г/г в 2К19) оказало поддержку текущему счету, однако этот фактор постепенно сойдет на нет, если российский экономический рост немного ускорится в 2П19. В целом цифры по платежному балансу подтверждают наше мнение о том, что тренд на укрепление рубля уязвим.

Профицит российского текущего счета за 2К19 составил всего $12,1 млрд, в том числе возможно был дефицит за июнь

Профицит текущего счета за 1П19 составил $45,8 млрд, но за 2К19 он составил $12,1 млрд. Поскольку ЦБ ранее сообщал о своей оценке профицита текущего счета в $45,5 млрд за январь-апрель, складывается впечатление, что слабость текущего счета материализовалась в мае-июне; это дает основание предположить, что в июне российский текущий счет был дефицитным, что очень необычно и должно восприниматься как негативный сигнал.

Снижение ненефтяного экспорта на 5% г/г в 2К19 сильно разочаровывает, нефтяной экспорт также снизился на 8% г/г в 2К19

Для нас негативным сюрпризом оказалась динамика ненефтяного экспорта, который в прошлом году воспринимался как драйвер роста российской экономики и ее экспорта. После снижения на 1,5% г/г в 1К19 ненефтяной экспорт снизился на 5,1% г/г в 2К19; в итоге за 1П19 он снизился на 3,3% г/г. Кроме того, его снижение сочеталось с очень слабой динамикой нефтяного экспорта, который также снизился на 2,9% г/г в 1П19, в том числе на 7,9% г/ за 2К19.

Импорт снизился на 2,7% г/г в 2К19, тогда как в 1К19 он снизился на 3,1% г/г

С другой стороны, слабая динамика экспорта была в большой степени нейтрализована продолжающимся падением импорта, который снизился на 3,0% г/г в 1П19. Важным указанием является то, что после снижения импорта товаров на 3,1% г/г в 1К19, в 2К19 наблюдалось некоторое улучшение его динамики, и он сократился только на 2,7% г/г. Вполне возможно, что это говорит о том, что экономическая активность в 2К19 не была слабее, чем в 1К19. Импорт услуг снизился на 0,4% г/г в 2К19 после сокращения на 2,0% г/г в 1К19, однако мы связываем это с сезонным фактором.

Выплаты инвестиционных доходов компаниями достигли $22,4 млрд в 2К19 против $12,6 млрд в 1К19, негативно повлияв на цифры текущего счета

Помимо слабого экспорта, слабость текущего счета связана с выплатой инвестиционных доходов российскими компаниями. С 2018 г. Россия показала высокое значение выплат инвестиционных доходов во втором квартале, что мы изначально рассматривали как разовый всплеск: выплаты инвестиционных доходов за 2-ой квартал тогда превысили среднеквартальный уровень 2018 года на 22% ($22,4 млрд в 2К18 против $18,4 млрд в среднем за квартал в 2018 г.), тогда как в 2017 г. это отклонение составило всего 7% ($18,6 млрд в 2К17 против $17,4 млрд в среднем за квартал в 2017 г.). Однако в 2К19 корпоративные платежи по инвестиционному доходу составили $22,4 млрд против $12,6 млрд в 1К19, повторив всплеск 2018 года.

Чистый отток капитала составил $27,3 млрд в 1П19, в том числе $3,4 млрд в 2К19

Из-за сильного чистого оттока капитала в размере $23,9 млрд в 1К19 ЦБ сообщил о чистом оттоке капитала на уровне $27,3 млрд за 1П19, включая значительное замедление чистого оттока капитала до $3,4 млрд в 2К19. С другой стороны, в 2016-2018 гг. Россия сообщала о чистом притоке капитала по итогам второго квартала каждого года; таким образом, с этой точки зрения капитальный счет 2К19 не был сильным. Важное наблюдение заключается в том, что это улучшение в потоках капитала было связано с поведением компаний, тогда как российские банки продолжали экспортировать капитал в 2К19. ЦБ купил $35,2 млрд в 1П19, стерилизуя 77% профицита российского текущего счета.

Мы оставляем наш прогноз курса рубля к доллару на уровне 67 руб./$ на конец года

Результаты за 2К19 подтверждают наше осторожное отношение к курсу рубля. Большой профицит текущего счета – исторически сильная особенность российского платежного баланса, и в течение последних двух лет надежды на рост ненефтяного экспорта были важным фактором российской модели роста. Результаты за 1П19 показывают, что динамика ненефтяного экспорта слишком уязвима, а мировая торговая война совсем не способствует диверсификации экспорта. В итоге мы считаем, что ненефтяной экспорт может сохраняться слабым в ближайшие кварталы, тогда как снижение импорта постепенно сойдет на нет на фоне попыток правительства поддержать рост российской экономики. Учитывая это, российский капитальный счет остается уязвимым, и мы считаем, что цифры по платежному балансу за 1П19 в целом подтверждают наши ожидания возвращения курса рубля к уровню 67 руб./$ в конце года.