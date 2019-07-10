Этот июнь - худший месяц для “Алросы” за 2,5 года
Сегодня «Алроса» представила операционный отчет за июнь 2019 года: компания снизила продажу алмазно-бриллиантовой продукции на 43,1% г/г до $222 млн. Июнь стал шестым месяцем подряд, в котором «Алроса» зафиксировала падение продаж, и худшим месяцем по объему реализации с декабря 2016 года. Таким образом, первое полугодие текущего года стало самым слабым по продажам за последние 4 года: реализация продукции упала на 32,6% г/г до $1,8 млрд.
Подобная динамика характерна для мировой алмазодобывающей отрасли в связи с избытком запасов продукции и сезонным снижением спроса. Ранее одна из крупнейших алмазодобывающих компаний De Beers сообщала о падении продаж в мае пятый месяц подряд. Менеджмент «Алросы» ожидает оживление спроса лишь ближе к концу III квартала текущего года, в связи с чем негативная динамика продаж может наблюдаться и в ближайшие месяцы.
В связи с низкими операционными результатами стоит ожидать уменьшения финансовых результатов «Алросы» по итогам 1 полугодия 2019 года. Тем не менее, благодаря ранее обновленной дивидендной политике, скорее всего, компания направит на дивиденды 100% свободного денежного потока по итогам 1 полугодия текущего года. Таким образом, дивиденд на акцию может превысить 5 руб., а дивидендная доходность – 6% уже в октябре. Учитывая то, что в июле компания платит еще 4,11 руб. дивидендов на акцию, за 4 месяца инвестор может заработать более 10% дивидендной доходности. Последний день для покупки акций «Алросы» для участия в дивидендных выплатах – 11 июля.
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