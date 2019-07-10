Акции "Аэрофлота" не сдаются
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ЛСР(+3,06%) и акции Аэрофлота (+2,58%). лидерах падения были бумаги Polymetal (-4,76%) и привилегированные акции Транснефти (-2,09%).
Акции Polymetal дешевеют после того, как стало известно о продаже PPF Group 4,5% бумаг компании.
С технической точки зрения акции Аэрофлота, после некоторой коррекции, пытаются вернуться к росту, отступив от поддержки 105,55 руб. Способность удержать указанное значение будет говорить о неплохих шансах обновления годового максимума (112,80 руб), что подтверждается и высоким объемом торгов в периоды роста. Падение ниже 105,55 руб откроет дорогу к коррекции в район 102,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
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