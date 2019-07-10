ФРС не готова идти вразрез с ожиданиями рынка
К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 63,3-63,5. Умеренному укреплению российской валюты способствует хотя и достаточно слабый, но оптимизм в рыночных настроениях, сформированный на фоне некоторого торгового сближения США и Китая. Более существенное воздействие транслируется в рынки через канал выступлений Пауэлла в Конгрессе.
Заметим, что рынки упорно не хотят верить в то, что сохранение текущих торговых ограничений может быть новой реальностью. В этой связи любая информация о «потеплении» отношений между сторонами торгового конфликта принимается инвесторами весьма охотно. На этот раз поводом для «оттепели» могли стать заявления американских представителей об ослаблении рестрикций в отношении китайской Huawei.
Тем не менее основные надежды рынки возлагают на мировые ЦБ. Сегодня первоначальные заявления Пауэлла входе доклада о ДКП перед Конгрессом, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что ФРС не желает идти «вразрез» с ожиданиями рынка по снижению ставки в июле. Тезисы о наличии рисков неопределённости для американской экономики, а главное, рисков сохранения слабости в инфляции, могут трактоваться как еще одна предпосылка для мягкости Федрезерва на июльском заседании. На этом фоне американский рынок устремляется к новым максимумам, доллар демонстрирует склонность к ослаблению.
Для российской валюты такое положение дел в краткосрочной перспективе может послужить поводом для продолжения умеренного укрепления.
Также считаем, что итог как сегодняшнего выступления главы ФРС, так и завтрашнего, станет для ЦБ РФ одной из «лакмусовых бумажек» в определении вектора своей монетарной политики на самую ближайшую перспективу. На наш взгляд, сегодня яркость «зеленого света» Федрезерва в отношении готовности к снижению ставок снова усилилась, что также транслируется в рост вероятности реализации агрессивного шага снижения ключевой ставки Банком России в июле.
Учитывая вышеизложенное, ожидаем на этой неделе продолжения роста нефтяных цен, а также движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,2.
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