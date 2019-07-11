Американские биржевые площадки в среду закрылись ростом. S&P500 впервые превысил рубеж 3000 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.45%, закрывшись на отметке 2993.07 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0.29%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0.75%. Доходность 10-летних казначейских облигаций после подъема выше 2,10% остановилась на отметке 2,06%.

Рынки позитивно отреагировали на риторику председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который в рамках своего выступления в Конгрессе в очередной раз выразил опасения регулятора насчет стабильного роста экономики США и подтвердил готовность действовать в случае необходимости. Сейчас снижение ключевой процентной ставки на 25 б.п. оценивается рынком со 100%-ной вероятностью и, скорее всего, на грядущем заседании Федрезерв оправдает чаянья инвесторов. Однако существенным фактором риска для фондовых рынков остается стартующий на следующей неделе сезон отчетов американских компаний, в связи с чем не все инвесторы готовы продолжать удерживать длинные позиции в прилично выросших активах. С другой стороны, если игрокам удастся обосноваться выше уровня 3000 п. по S&P 500 это может привести к закрытию коротких позиций скептиками и притоку новых денег стоявших в стороне инвесторов, что в свою очередь станет стимулом для дальнейшего роста американского бенчмарка.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 3,84%, закрывшись на отметке $66,72. Оптимизму на рынке "черного золота" способствовал нескончаемый поток позитивных новостей. Так, согласно опубликованным данным от Минэнерго США, недельные запасы нефти в стране упали на 9.5 млн. баррелей. Кроме того, поддержку игрокам на повышение оказал движущийся в направлении Луизианы и Техаса шторм «Барри», из-за которого нефтегазовые компании, работающие в Мексиканском заливе, приступили к эвакуации персонала. Вишенкой на торте стала риторика Дональда Трампа, пообещавшего усилить санкции против Ирана.

В настоящий момент сопротивление во фьючерсном контракте Brent расположено на отметке $67,50, при прохождении которой цена на "черное золото" может подняться к уровням $69-$70 за баррель.

В среду индекс МосБиржи не претерпел изменений по отношению к предыдущей торговой сессии. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2810 и 2790 п. Сопротивление находится на уровне 2850 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 138200 и 136500 п. Сопротивление — 139300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,18, продемонстрировав активное укрепление по отношению к доллару на фоне выступления главы ФРС. Смягчение монетарной политики американским регулятором позитивно для валют развивающихся стран, включая рубль. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63.25 и 63.40.