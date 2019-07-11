В течение дня не исключена возможность тестирования уровня 63,0 по паре доллар-рубль
В среду на рынке в целом наметилось некоторое оживление после публикации текста выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе США, из которого инвесторы сделали вывод о неизбежности снижения базовой процентной ставки. В итоге оценка вероятности снижения ставки на июльском заседании на 0.5 п.п., рассчитанная Bloomberg по данным срочного рынка, повысилась с 0.0% до 24%, в то время как наиболее вероятным сценарием по-прежнему считается снижение ставки на 0.25 п.п. В рамках реакции на уточнение ожиданий в отношении денежной политики наметилось ослабление доллара США к корзине мировых валют, что способствует восстановлению спроса на развивающихся рынках. В итоге акции ВТБ (VTBR) подорожали на 1.8%, Аэрофлота (AFLT) – на Полюса (PLZL) – на 1.3%, Северстали (CHMF) – на 0.7%. Тем временем в минусе закрылись Транснефть (TRNFP, —2.3%), Алроса (ALRS, —1.6%), НЛМК (NLMK, —1.2%).
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Красного Октября (KROT) подорожали на 5.3%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 3.6%, МРСК Сибири (MRKS) – на 2.5%.
Фондовые индексы США закрылись повысились на 0.3% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.
Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы обеспечить закрепление выше уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Ослабление доллара США после выступления главы ФРС оказывает поддержку не только спросу на развивающихся рынках, но и ценам на нефть – фьючерсы на Brent торгуются вблизи $67 за баррель (к факторам поддержки в данном случае следует также отнести шторм в Мексиканском заливе и резкое сокращение запасов сырой нефти в США, о котором стало известно вчера вечером).
На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося ослабления доллара США, в течение дня не исключена возможность «тестирования» уровня 63.0 по паре доллар-рубль.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190711/830149648.html