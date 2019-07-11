В среду на рынке в целом наметилось некоторое оживление после публикации текста выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе США, из которого инвесторы сделали вывод о неизбежности снижения базовой процентной ставки. В итоге оценка вероятности снижения ставки на июльском заседании на 0.5 п.п., рассчитанная Bloomberg по данным срочного рынка, повысилась с 0.0% до 24%, в то время как наиболее вероятным сценарием по-прежнему считается снижение ставки на 0.25 п.п. В рамках реакции на уточнение ожиданий в отношении денежной политики наметилось ослабление доллара США к корзине мировых валют, что способствует восстановлению спроса на развивающихся рынках. В итоге акции ВТБ (VTBR) подорожали на 1.8%, Аэрофлота (AFLT) – на Полюса (PLZL) – на 1.3%, Северстали (CHMF) – на 0.7%. Тем временем в минусе закрылись Транснефть (TRNFP, —2.3%), Алроса (ALRS, —1.6%), НЛМК (NLMK, —1.2%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Красного Октября (KROT) подорожали на 5.3%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 3.6%, МРСК Сибири (MRKS) – на 2.5%.

Фондовые индексы США закрылись повысились на 0.3% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы обеспечить закрепление выше уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Ослабление доллара США после выступления главы ФРС оказывает поддержку не только спросу на развивающихся рынках, но и ценам на нефть – фьючерсы на Brent торгуются вблизи $67 за баррель (к факторам поддержки в данном случае следует также отнести шторм в Мексиканском заливе и резкое сокращение запасов сырой нефти в США, о котором стало известно вчера вечером).

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося ослабления доллара США, в течение дня не исключена возможность «тестирования» уровня 63.0 по паре доллар-рубль.



